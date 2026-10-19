Un total de 5.427 personas están a la espera de la dependencia en Baleares, según el Imserso

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PALMA/MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.427 personas se encuentran a la espera de la dependencia en Baleares, según el cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este lunes por el Imserso.

De ellas, 2.455 personas llevan más de seis meses esperando (el plazo máximo legal) --lo que el Gobierno considera 'lista de espera oficial'-- y 2.971, menos de seis meses. A ellas, hay que sumar un caso en el que el motivo de encontrarse a la espera de la dependencia no es imputable a la Administración.

Así se desprende del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), presentado este lunes en una rueda de prensa, en la que han participado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Teniendo en cuenta el número total (más de seis meses y menos de seis meses), a 30 de septiembre de 2026, 1.125 estaban pendientes de la resolución de grado y 4.202 estaban a la espera de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA).