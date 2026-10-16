Un Total De 16 Cantantes Y Grupos Competirán Para Acceder A La Final Del Pop Rock 2026- AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 cantantes y grupos competirán para acceder a la final del Concurs Pop Rock 2026, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre (19.00 horas) en la sala Es Gremi.

Los conciertos que propiciarán el acceso a la final tendrán lugar a partir de este mismo viernes y durante una semana, distribuidos entre dos locales, el Club Mutante y La Movida.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el Club Mutante acogerá a partir de las 20.00 horas el primer concierto de las semifinales, en el que participarán Carol Hazas, Eve Calletti, Dani, S-SEÈ y Ojos Secos.

El resto de la fase de semifinales se desarrollará en La Movida. El domingo, será el turno de MiQPuigserver, Stress Pills, Fera y Creepy Demons, mientras que el próximo jueves subirán al escenario Pablo Bronze, Hyato, Cometa Javi y Leo Cervan Project. El viernes será el turno de Na Xisca, Pau Vizcaino y Espurna.

LA FINAL

El ganador absoluto en la final del 15 de noviembre ganará 3.000 euros y tendrá la posibilidad de figurar en el programa de la próxima edición de la Fira B, disponiendo, a cambio, de una remuneración por parte del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

El segundo clasificado recibirá 2.000 euros y el tercero, 1.000 euros. A estas entregas económicas hay que sumar los diferentes accésits concedidos por festivales y proyectos musicales de gran repercusión, a los que optarán los semifinalistas, independientemente de que se clasifiquen para la gran final u ocupen o no alguna de las tres primeras posiciones del Pop Rock 2026.

Si bien la lista se podría ir ampliando en el futuro, ahora mismo están confirmados los accésits del Satélite Fest, que toma parte en el certamen por primera vez, de la mano de su director, Toni Mulet; de la Fira del Disc a Mallorca; de la revista Enderrock; de la sala de música Es Gremi; del Mallorca Live Festival, y del Cranc Illa de Menorca Festival.

La entrega de un accésit dará el derecho a los ganadores a participar en eventos de gran relevancia dentro del calendario musical, y, en la mayor parte de los casos, con la contraprestación de una remuneración económica.

La gala de la final será grabada por IB3 Televisió y, además, mientras los miembros del jurado compartan sus deliberaciones, el público podrá asistir a las actuaciones de Urbad y Maika Makovski.