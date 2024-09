Un total de ocho candidatas de Baleares participan en unos galardones para empresas innovadoras y de impacto nacional.

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho candidatas de Baleares participan en los galardones TOP 101 Spain Up Nation que reconocen a las empresas más innovadoras y con mayor impacto a nivel nacional.

El director general de Empresa, Autónomos y Comercio, José Antonio Caldés, y el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, han participado este miércoles en un encuentro con los representantes de BioSmartData, Contain Estudio, Gemminis, Iberantax, Phoenix 3D, TipS, Tripsale y We Are Lab. Además, también ha asistido la gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial de Baleares (ADR Balears), Silvia Delgado.

Los galardones TOP 101 Spain Up Nation tienen como objetivo identificar, reconocer y secundar, desde el sector público, el emprendimiento innovador y el crecimiento empresarial de reciente trayectoria del país.

Esta primera convocatoria es fruto de la colaboración entre la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

A nivel autonómico, ADR Balears de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía ha sido la encargada de organizar los TOP 101 y crear el comité regional que ha elegido a las empresas finalistas, en el cual ha participado la Fundació Bit.

A partir de ahora, un comité nacional evaluará a las empresas presentadas por todas las comunidades autónomas y elegirá, como mínimo, a cuatro de cada comunidad que formarán parte de los Reconocimientos TOP 101. Además, una de ellas será seleccionadora como embajadora de cada territorio.

El día 4 de noviembre se celebrará la gala final en que se premiará a las empresas TOP101, que participarán al día siguiente en un Investor Day con inversores de todas las comunidades autónomas.

Las empresas que reciban el sello Top101 participarán en una agenda de trabajo en red y sesiones B2B con inversores, y formación a medida para la empresa.

Además, se beneficiarán de la aprobación directa del grado de innovación de la certificación de empresas emergentes, mediante la acreditación del reconocimiento. Las diecinueve empresas que resulten embajadoras territoriales Spain Up Nation participarán en acontecimientos de referencia promovidos por ENISA y en acciones de comunicación específicas para incrementar su visibilidad.

Las empresas candidatas son BioSmartData, que ha desarrollado una solución innovadora que optimiza la utilización de datos médicos para predecir el éxito del tratamiento y adaptar recomendaciones para una atención personalizada al paciente; Contain Estudio, que crea diseños de iluminación personalizados que reflejan el estilo de cada cliente; Gemminis, que realiza inventarios automáticos con inteligencia artificial mediante maquinaria patentada con cámara bifocal, GPS de alta precisión y sistema inercial en un patinete o coche; IberianTax, que ofrece soluciones avanzadas en materia de fiscalidad y asesoramiento financiero, diseñadas para optimizar la gestión tributaria de empresas y particulares; Phoenix 3D, una empresa emergente mallorquina que promueve la creación de industria en el territorio balear mediante la fabricación de productos a partir de la tecnología de impresión 3D Fused Deposition Modeling (FDM); TipS, que desarrolla una tecnología que les da la ventaja competitiva necesaria para ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes mediante la aplicación TipS; TripResale, que transforma las tarifas no reembolsables de los hoteles en tarifas que se pueden revender, y We Are Lab, un laboratorio de ecodiseño para un futuro ambientalmente sostenible formado por diseñadores, ingenieros, científicos e investigadores.