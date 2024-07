El TSJIB revoca la condena al profesor de Palma acusado de manosear un pecho a una alumna

PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha revocado la condena de cuatro años de cárcel que impuso la Audiencia Provincial al profesor de un colegio de Palma acusado de manosear un pecho a una alumna.

En concreto, la Sala de lo Civil y Penal ha estimado íntegramente un recurso presentado por la defensa, declarando la absolución del profesor. Mientras, el joven sigue pendiente de un segundo juicio, junto a varios amigos, por abusos sexuales a otras alumnas del colegio.

En el juicio, el profesor, de 25 años en el momento de los hechos, negó la versión de la víctima, de 13. La menor denunció que, después de terminar una clase, se había acercado a la pizarra para preguntar una duda al docente y éste le había comenzado a acariciar el brazo hasta tocarle brevemente el pecho.

La defensa impugnó la sentencia de la Audiencia censurando que la condena se apoyaba exclusivamente en una declaración de la menor practicada en el Juzgado como prueba preconstituida, pese a que en el aula había una treintena de alumnos presentes. Dado que los hechos tuvieron lugar durante la pandemia, los alumnos no abandonaban la clase al terminarla, pero podían moverse libremente por el aula.

"La reunión de la menor con el profesor junto a la pizarra, que tuvo lugar tras la finalización de la clase y en presencia de los restantes alumnos, se desarrolló sin circunstancias ni condiciones que dificultasen o impidiesen la percepción de lo que estaba sucediendo", señalan los magistrados del TSJIB.

En este sentido, consideran que las circunstancias no responden a una "situación de clandestinidad o de ocultación" sino a "todo lo contrario". Por ello, "no sería sensato excluir la exigencia de una mínima corroboración periférica" y basar la condena únicamente en la versión de la víctima.

El profesor estuvo defendido en el juicio por el abogado Pablo Juanico, y el recurso de apelación que ha estimado el TSJIB lo firma el letrado Gaspar Oliver.

SEGUNDO JUICIO PENDIENTE

El profesor está pendiente de un segundo juicio junto a otros tres jóvenes por presuntos abusos sexuales a varias antiguas alumnas del docente, todas menores. Sin embargo, el caso sufrirá un considerable retraso debido a un recurso de la defensa que la Audiencia Provincial nunca tramitó.

El juicio queda pendiente de una prueba de madurez a los acusados que de momento no tiene fecha, como tampoco hay calendario para la vista oral. El fiscal Julio Cano se había opuesto a ese extremo porque al ser menores de 16 años "no pueden consentir y punto, y no hay más cuestión".

En este otro caso, la Fiscalía pide para el profesor, un joven de 26 años, una condena de 12 años de prisión, libertad vigilada con obligación de participar en un programa de educación sexual y la inhabilitación para trabajos que conlleven contacto con menores durante 15 años.

Otros tres acusados, de 21, 22 y 23 años, serán juzgados con él. Para dos de ellos la Fiscalía pide una condena de diez años y medio de cárcel, cada uno, y para el tercero solicita nueve años de prisión.