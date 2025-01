Turistas y no residentes podrán utilizar Bicipalma a partir de este viernes

MÉS acusa al Ayuntamiento de entregar el servicio "a la masificación turística"

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado este jueves un conjunto de medidas para Bicipalma entre las que destaca que a partir de este viernes personas no residentes y turistas podrán emplear este servicio.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, el Consejo de Administración ha aprobado una actualización de los términos y condiciones de uso de este servicio que incorpora dos novedades que tienen por objetivo mejorar su utilización.

Así, los nuevos términos y condiciones aprobados habilitan la reserva de bicicletas, lo que permite asegurar la disponibilidad de vehículos antes de llegar a una estación. Así, la persona usuaria podrá realizar una reserva de una bicicleta durante un máximo de 10 minutos desde la APP siempre y cuando la posibilidad de reserva esté habilitada en la estación.

Se activa también el sistema 'overflow', por el cual los usuarios podrán devolver bicicletas a estaciones que no dispongan de anclajes libres, evitando así desplazamientos cuando se encuentran estaciones llenas. Esta nueva función únicamente se habilitará en estaciones que tengan todos los anclajes ocupados.

También se habilitan nuevas estaciones, que se instalarán durante el primer semestre de 2025. En total, son nueve estaciones que permitirán que este servicio llegue a la UIB. En concreto, se ha previsto instalar tres nuevas estaciones a lo largo del recorrido de la carretera de Valldemosa y la barriada de Son Sardina y un total de seis nuevas estaciones que se situarán dentro del propio campus universitario. A estas se suman las 16 nuevas estaciones correspondientes a la tercera fase de ampliación de Bicipalma que se instalarán próximamente.

MÁS MEJORAS

Desde el PSIB, por su parte, han reclamado que la ampliación del servicio a no residentes venga acompañada de más recursos para ampliar el número de bicicletas, ampliar las estaciones y contratar más personal para que el servicio no se resienta y se pueda prestar en condiciones óptimas. "Nos preocupa que esta decisión no venga acompañada con mejoras, algo que afectará a la ciudadanía", según ha afirmado el regidor Francesc Dalmau.

El portavoz de los socialistas en Palma, Xisco Ducrós, ha pedido, al mismo tiempo, que Bicipalma se adhiera a la reducción del 50 por ciento de la tarifa de Bicipalma promovida por el Gobierno para 2025, que está prevista en la norma que regula la gratuidad de los buses de la EMT y que el equipo de gobierno no ha querido aplicar.

Además, también ha solicitado que la empresa municipal renuncie formalmente al "tarifazo" que quieren aplicar en los aparcamientos municipales y en Bicipalma, que suponen un incremento de tarifas del 20 por ciento y del 100 por cien, respectivamente.

Para el portavoz socialista, Xisco Ducrós, el alcalde no está interesado en ningún tema de movilidad. "Bicipalma debería haberse adherido a reducción de las tarifas promovida por el Gobierno central porque es una medida que, lo que busca, es incentivar la movilidad en bicicleta, algo que al equipo de gobierno no le interesa", ha afirmado Ducrós.

En cambio, a juicio del PSIB, han optado por "mirar hacia otro lado" y apostar por el "tarifazo, que va en la dirección contraria".

Para el portavoz adjunto del PSIB, Francesc Dalmau, "hay que apostar por otra movilidad en Palma, no sólo potenciar el uso del coche".

"Palma es una ciudad que está colapsada, necesita más inversión en Bicipalma y más inversión en la EMT para que las alternativas al vehículo privado sean una realidad", ha añadido. Dalmau ha reclamado durante el consejo de administración que "trabajen pensando en la ciudadanía y en Palma, se merece mucho más".

ENTREGAR BICIPALMA AL TURISMO

Desde MÉS per Palma, por su parte, han acusado al equipo de gobierno de "entregar Bicipalma al turismo", recordando que se trata de una medida que se activa a petición del PSIB.

Los ecosoberanistas sí que defienden que el servicio se haga a los residentes de Mallorca para fomentar una movilidad más sostenible, reducir las emisiones contaminantes y descongestionar los accesos a Palma, aunque esta apertura tiene que ir acompañada de un refuerzo y mejora del servicio con personal y con infraestructura.

Rechazan, sin embargo, que el servicio se extienda a turistas y se convierta en una oferta de ocio más, "al servicio de la masificación turística". MÉS ha alertado de que si los turistas colapsan BiciPalma, los residentes ya no tendrán garantizado disponer de una bicicleta para ir a trabajar o a hacer sus tareas diarias.

A juicio del regidor Miquel Àngel Contreras, el alcalde, Jaime Martínez, ha demostrado, una vez más, "su obsesión por el turismo, priorizándolo por encima de las necesidades de los palmesanos".

"BiciPalma es un servicio público esencial para garantizar el derecho a la movilidad de los residentes y para hacerlo de forma sostenible, no una atracción más para el turismo de masas. Transformarlo en una herramienta más de la industria turística es traicionar su razón de ser y dejar Palma todavía más sometida a la saturación", ha concluido el ecosoberanista.