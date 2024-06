Vera niega "acusación repetida" de apostar por el modelo de escuela concertada: "Pero sin ella, el sistema se hundiría"

PALMA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha desmentido la "acusación repetida" de que el Govern apuesta por el modelo educativo de la escuela concertada, que ha reivindicado, sin embargo, como "un complemento esencial" de la pública. "Sin la escuela concertada, el sistema educativo se hundiría".

Así se ha expresado el responsable autonómico del área educativa del Govern en el marco de su comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades del Parlament para dar cuenta de la creación de plazas 0-3.

Al inicio de su intervención, Vera ha mencionado que su comparecencia ha sido a instancias del Partido Socialista, "el mismo que aprobó en Consejo de Ministros en 2001 la distribución de 666 millones de euros para crear 65.382 plazas de educación infantil, que han resultado claramente insuficientes". "No lo digo solo yo, también los sindicatos", ha apuntillado.

En esta línea, ha opinado que la creación de plazas no sirve de mucho si no va ligada a la ampliación de la gratuidad y, "pese a ello, el PSOE no fue capaz, no supo o no quiso dar la gratuidad completa a la educación 0-3 años".

También el conseller ha remarcado que la gratuidad de este ciclo se daba hasta ahora solo en tres comunidades, "curiosamente todas gobernadas por el PP", y actualmente se ha añadido Baleares junto a otras CCAA, "la mayoría" lideradas por los 'populares'.

Siguiendo su discurso, el representante autonómico ha destacado su apuesta por ampliar las plazas 0-3, "una iniciativa que beneficia y ayuda a la conciliación, a la vez que es un instrumento útil para la natalidad". Y por ello, su intención es crear plazas nuevas "tanto en centros públicos como en concertados".

Repasando números, ha recordado que, para 2025, se habrán creado un total de 2.081 plazas públicas, mientras que en la privada esta cifra es de 1.124 --hasta el año 2026--. Por tanto, "casi el doble de plazas públicas que privadas", ha reivindicado Vera, detallando también, en cuanto a inversión, que solo el 5,8 por ciento se ha destinado a la creación de plazas en centros concertados.

En esta línea, ha insistido en la intención de Educación de crear plazas nuevas en centros públicos, pero ha matizado que es "un proceso lento" y, por ello, ha recalcado la necesidad de apoyarse en los centros privados.

"Nunca hemos estado en contra del sistema educativo público, pero la escuela concertada es un complemento esencial y, sin ella, el sistema educativo se hundiría", ha repetido.