PALMA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Consell de Mallorca ha asegurado que mantendrá el pacto con el PP en la institución insular, argumentando que la decisión del reparto de menores migrantes no acompañados no es una competencia del Consell, sino que la institución "tiene la obligación legal de acogerlos".

"No nos queda más remedio", ha dicho el conseller de Vox y vicepresidente de la institución, Pedro Bestard, en una rueda de prensa este miércoles, en la que ha insistido en que "acoger no es una decisión política, sino una obligación legal" que tiene el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

"Quienes tuvieron capacidad de decisión, de decir sí o no al reparto, fueron Feijóo y sus líderes regionales. Feijóo dijo sí y Marga Prohens dijo sí", ha criticado Bestard, señalando que el Consell carece de esta opción y que, por ello, no romperán el pacto. "Estaríamos en otro escenario si el Consell tuviera la potestad de decir aquí no entra ni un mena más", ha añadido.

Preguntado por los medios de comunicación, el conseller de Vox ha asegurado que no se trata de ninguna "incoherencia" que su formación mantenga el pacto en el Consell, tras la ruptura en gobiernos autonómicos por esta cuestión, y ha reiterado que si el IMAS no acoge a estos menores "estaría prevaricando".

Asimismo, ha criticado el reparto de menores migrantes, considerando que "no se tiene que hacer" y afeando al Gobierno de Pedro Sánchez. "Es el gobierno de la nación, en primer lugar, el responsable de desarrollar una política efectiva y responsable de control de las fronteras que ponga fin a la invasión migratoria", ha apostillado.

Igualmente, Bestard ha asegurado que su formación "acatará las órdenes" de la Ejecutiva nacional de Vox. "Si el partido dice que rompamos, romperemos", ha dicho, señalando que actualmente hay que continuar con el pacto.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha dicho este miércoles, sobre la situación del PP y Vox en el Consell, que es un escenario que "se irá viendo y valorando a medida que se vayan aceptando los menores".