ACNUR destaca la ayuda brindada por la Guardia Costera de India a los rohingyas que se encuentran en el mar de Andamán

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha destacado este jueves la ayuda brindada por la Guardia Costera de India a los refugiados rohingyas que se encuentran a bordo de una embarcación que quedó a la deriva durante el fin de semana en el mar de Andamán.

En un comunicado, la portavoz de la oficina regional de ACNUR para Asia, Catherine Stubberfield, ha expresado que los guardacostas han hecho entrega de "alimentos, agua y material sanitario" al grupo, si bien aún no se ha podido estimar cuántas personas hay a bordo.

Stubberfield ha aplaudido así la labor de los guardacostas, pero ha insistido en que "dada la situación, es absolutamente importante que se proceda a desembarcar de forma inmediata a los refugiados que se encuentran en el barco para que se garantice su seguridad".

La agencia ha indicado que todo apunta a que el barco abandonó el distrito bangladeshí de Cox's Bazar --donde hay miles de refugiados rohingyas-- hace dos semanas aproximadamente con unas 90 personas en su interior. Así, ha explicado que la embarcación habría sufrido problemas técnicos, como la rotura de un motor, en el mar de Andamán.

Tal y como ha indicado ACNUR, que hizo el lunes un llamamiento a favor del rescate de los rohingyas, la mayoría de los refugiados sufre deshidratación aguda, según informaciones del diario 'The Hindustan Times'. Las autoridades de Bangladesh, no obstante, han matizado que no tienen información sobre el barco o sobre los refugiados en cuestión.

Alrededor de 750.000 rohingyas han huido del estado birmano de Rajine, en el oeste, a Bangladesh tras la ola de violencia lanzada por el Ejército birmano en agosto de 2017. Bangladesh alberga ahora a más de 1 millón de refugiados llegados a causa de distintas campañas de represión en el país vecino.