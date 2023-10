Acusan a directivos de Abercrombie & Fitch de utilizar la empresa para una trama de explotación sexual

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación periodística de la cadena británica BBC ha revelado una supuesta trama de explotación sexual de hombres dentro de la marca de modelos Abercrombie & Fitch y señala concretamente a su ex director ejecutivo Mike Jeffries y a otro alto cargo, Mike Jeffries, por organizar eventos por todo el mundo en los que se explotaba sexualmente a los jóvenes.

En concreto, la BBC destapa una "red muy organizada" que utilizaba a un intermediario, James Jacobson, para captar a jóvenes para eventos privados de Jeffries y Smith entre 2009 y 2015.

Hasta ocho hombres han explicado cómo fueron llevados a estos eventos en los que algunos fueron objeto de "abusos" o "explotación", siempre a cambio de dinero y con la oportunidad de trabajar como modelo para la empresa.

La mitad de los entrevistados aseguran haberse sentido engañados porque no les dijeron que les requerirían servicios sexuales. El resto sí comprendieron que eran encuentros sexuales, pero no se les explicó lo que se esperaba de ellos. Solo uno de ellos dijo no haberse sentido perjudicado.

Uno de los jóvenes, David Bradberry ha relatado que le presentaron a Jacobson en 2010, cuanto tenía 23 años, y que éste le dijo que si no le dejaba practicarme sexo oral no podría ver a Mike Jeffries. "Así empiezan todos", le dijo antes de pagarle 500 dólares "por tu tiempo". Después viajó a la mansión de Jeffries en Nueva York donde éste le dio droga para esnifar y después mantuvo relaciones sexuales con él.

Otros jóvenes fueron llevados a mansiones y hoteles en Londres, Marruecos o el sur de Francia en los que los dueños de Abercrombie & Fitch mantenían relaciones con hasta cuatro jóvenes a los que luego les daban sobres llenos de dinero.

El intermediario ha subrayado que no había nada ilegal en todo ello y que los jóvenes iban a estos eventos "con los ojos bien abiertos" y la empresa ha respondido a estas acusaciones para expresar su "desolación e indignación".

Dos antiguos fiscales estadounidenses han revisado la documentación y los testimonios recopilados por la BBC y han pedido que se investigue un posible delito de tráfico sexual, un tipo penal contemplado en Estados Unidos para quien traslade a una persona adulta a otro país para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero recurriendo a la fuerza, el fraude o la coacción.

Este lunes está previsto que se emita un documental del programa Panorama de la BBC que señala directamente a Jeffries, quien "transformó Abercrombie & Fitch de cadena minorista en declive a imperio multimillonario y paradigma del estilo", según la televisión británica.

"Ahora, tras meses de meticulosas investigaciones, la reportera Rianna Croxford habla con hombres que dicen haber sido captados e introducidos en un oscuro mundo", destaca la BBC.

Jeffries dejó la dirección de la empresa en 2014 tras una crisis en las ventas y con una jubilación valorada en unos 25 millones de dólares (23,8 millones de euros al cambio actual).