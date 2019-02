Alemania replica a Trump que "no es tan sencillo" aceptar de vuelta a los yihadistas europeos

Publicado 18/02/2019 13:37:11 CET

BRUSELAS, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha replicado este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, que "no es tan sencillo" que Europa acepte de vuelta a más de 800 combatientes del Estado Islámico capturados en Siria como ha reclamado.

"No es tan sencillo como la parte americana sugiere", ha avisado el jefe de la diplomacia alemana a su llegada la reunión con sus homólogos de la UE. Trump reclamó este sábado a Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que acepten de vuelta a "más de 800 combatientes del Estado Islámico capturados en Siria y les juzguen"o de lo contrario Estados Unidos se verá "forzado a liberarles", "alternativa" que "no es buena" a través de su cuenta de Twitter.

Maas ha avanzado que abordará esta cuestión con sus colegas europeos, especialmente el francés y el británico, aunque varios países como Austria y Hungría se han mostrado reacios a la petición estadounidense.

El jefe de la diplomacia alemana ha asegurado que el marco legal del país estipula que "los ciudadanos alemanes son autorizados a volar de regreso" pero ha dejado claro que "estas personas solo podrán volver a Alemania si se establece que podrán ser detenidas" y se determina que han combatido para el Estado Islámico para abrirles un proceso judicial, algo que no está claro en la actualidad. "No es tan sencillo como la parte americana sugiere", ha replicado.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, no ha hecho comentarios sobre la exigencia de Washington para que Europa acepten de vuelta a sus combatientes de vuelta y se ha limitado a avisar de que aunque "los últimos bastiones territoriales del Estado Islámico en Siria están a punto de caer" ello "no significa de que su actividad se haya acabado".

"Al contrario, hay riesgo de actividad en solitario ahora", ha avisado, al tiempo que ha dejado claro que para "reconstruir la paz" en Siria hace falta "un proceso político vinculado a la aplicación de las resoluciones de la ONU". "De lo contrario, no podrá haber una paz sostenible en Siria", ha remachado.

La ministra de Justicia gala, Nicole Belloubet, ha dejado claro que por ahora Francia no ha cambiado su política sobre los combatientes yihadistas y decidirá "caso por caso". "Por ahora, Francia no está respondiendo a las demandas" de Trump, ha subrayado en declaraciones a la cadena France2.

El titular de Exteriores británico, Jeremy Hunt, cuyo Ejecutivo se ha mostrado muy reacio en el pasado a aceptar a yihadistas de vuelta, no evitado pronunciarse sobre este punto a su llegada a la reunión.

La ministra de Exteriores austriaca, Karin Kneissl, ha avisado de que "cada país necesita evaluar cada caso con sus autoridades de seguridad nacional" y ha afeado a Trump que sería "difícil de entender" que los liberen después de "los grandes esfuerzos para capturarles". "No tendría sentido", ha subrayado, al tiempo que subrayado que "Austria, Dinamarca y Bélgica tuvieron un número de combatientes desproporcionado que viajaron a Siria entre 2013y 2015".

"Tenemos países que tiene un número elevado de combatientes extranjeros y países con un número pequeño casi inexistente. Habrá diferentes respuestas por distintos Gobiernos", ha zanjado, al tiempo que ha dejado claro que el enviado especial de EEUU para Siria con el que se reunió el sábado, James Jeffrey, "no mencionó la petición del presidente Trump de que les aceptemos de vuelta".

El ministro de Exteiores húgaro, Péter Szijartó, ha defendido de forma tajante que Europa no debe permitir la vuelta de combatientes extranjeros. "El mayor desafío ahora debe ser no permitirles que regresen a Europa", ha subrayado.

"Es un problema del que todos somos conscientes en Europa. Si queremos encontrar una solución razonable, necesitamos poder discutirlo en lugar de utilizar Twitter", ha subrayado el jefe de la diplomacia luxemburguesa, Jean Asselborn.

El ministro de Exteriores eslovaco, Miroslav Lajcak, se ha mostrado "a favor" de aceptar de vuelta a los yihadistas combatientes europeos y ha pedido "definir una posición europea"sobre esta cuestión, que pedirá debatir "muy pronto".

RECOMENDACIONES DE BRUSELAS

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha dejado claro que "la petición era a los Estados miembros para que aceptaran de vuelta a sus nacionales", aunque la cuestión quizá se discuta al abordar la situación en Siria.

El Servicio de Acción Exterior y de Seguridad Común de la UE sí ha recomendado a los Estados miembro que acepten de vuelta a sus combatientes nacionales, especialmente a los menores.

Mogherini ha confiado en que la tercera conferencia internacional que acogerá Brsuselas sobre Siria en marzo sirva para movilizar ayuda humanitaria para los sirios, dentro y fuera del país, y respaldar "un proceso político, un proceso de transición en un momento en el que, definitivamente, situación no es particularmente alentadora", algo que abordará con el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, a finales de esta semana.

El bloque mantiene por ahora su posición de que la Unión Europea no apoyará la reconstrucción de Siria si no hay un proceso de transición "creíble" en marcha pese a que el régimen de Bashar al Assad ha recuperado fuerza sobre el terreno y presiona a los países europeos y árabes para que reabran sus embajadas en Damasco para afianzarle, algo que rechazan de plano países como Reino Unido, pero no de forma tan tajante Italia o España.