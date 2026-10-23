Una alerta falsa por bomba provoca la evacuación de la Embajada de Ucrania en EEUU

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una alerta por un objeto sospechoso ha provocado la evacuación temporal de la Embajada de Ucrania en Washington hasta que la Policía estadounidense ha concluido que no existía ningún tipo de amenaza.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhi Tiji, confirmó la evacuación inicial "por motivos de seguridad de los empleados y visitantes de la Embajada", antes de que la Policía procediera a acordonar la zona, según la agencia Ukrinform.
Tras una inspección, las fuerzas del orden estadounidenses informaron de que el objeto descubierto cerca de la Embajada no representaba ninguna amenaza.
"La zona que rodea la misión diplomática ha sido desbloqueada. La recepción de visitantes se reanudará pronto", señaló Tiji.