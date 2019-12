Áñez apela a la unidad y la reconciliación de los bolivianos en Navidad

Publicado 25/12/2019 3:23:13 CET

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha apelado a la unidad, la reconciliación y la paz de los bolivianos en Navidad, según ha recogido el diario 'La Razón'.

"Un mensaje de unidad, un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz y un mensaje de amor para todos los bolivianos y bolivianas. Mi mayor deseo para todos es que pasen una feliz Navidad", ha afirmado Áñez desde la ciudad boliviana de Santa Cruz.

La autoproclamada presidenta de Bolivia ha manifestado además su deseo de que el próximo año sea de "mucha prosperidad y esperanza" en el país, así como "de mucho paz". "Creo que nosotros lo necesitamos", ha recalcado.

Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales ha afirmado en una entrevista a Reuters desde Buenos Aires, que tiene pensado volver a su país antes de la próxima Navidad y ha recalcado que está ayudando a su partido (MAS) a prepararse para las próximas elecciones.

"Por razones de seguridad no podría detallar todo el plan que tenemos para volver a Bolivia. Uno tiene que volver a su país, y no se puede entender; el gobierno de facto, no es de transición", ha detallado a Reuters.

"Si fuera de transición no empezaría a cambiar políticas económicas, programas sociales, solo debería garantizar elecciones", ha añadido.

La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que el ahora expresidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un "fraude gigantesco".

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha concluido en su informe final que en los comicios hubo "manipulación dolosa" y "parcialidad", así como "irregularidades graves", tales como la "falta de resguardo de las actas" y la pérdida de "material sensible".

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos.

Bolivia se prepara ahora para celebrar unas nuevas en las que ni Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán participar, conforme al acuerdo al que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Gobierno de Áñez han llegado en el Congreso.