Angola propone al Ejército de RDC y el grupo rebelde M23 un nuevo alto el fuego desde el 18 de febrero

Angola ha propuesto un nuevo alto el fuego entre el Ejército de República Democrática del Congo (RDC) y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) a partir del 18 de febrero, un plan que está aún a la espera de la aprobación de las partes, en el marco de los esfuerzos para pacificar el este del país africano.

La Presidencia angoleña ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la propuesta llega tras una reunión celebrada el lunes en Luanda en la que participó el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y los países mediadores para intentar impulsar un acuerdo de paz entre las partes.

"Angola propone la entrada en vigor de un alto el fuego entre el Gobierno de RDC y el M23 a partir de las 12.00 horas (hora local) del 18 de febrero, por lo que espera un pronunciamiento público de aceptación de la propuesta", ha señalado, sin que el Ejecutivo o el grupo rebelde se hayan pronunciado por ahora al respecto.

El presidente angoleño, Joao Lourenço, lleva meses jugando un papel de mediación para intentar lograr un acuerdo de paz definitivo entre RDC y el M23, apoyado por Ruanda. A principios de febrero, las partes alcanzaron en Qatar un acuerdo para fijar un mecanismo de monitorización del alto el fuego en vigor, que incluirá el despliegue de una misión de la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) en la ciudad de Uvira.

El M23 anunció el pasado 18 de enero la retirada de todas sus fuerzas de Uvira, ciudad que tomó el año pasado para después anunciar en un primer momento su retirada como gesto de buena fe hacia las negociaciones internacionales para resolver el conflicto en el este del país, si bien desde entonces ha acusado al Ejército de cometer abusos en la localidad.

El grupo rebelde se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie posteriormente a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.