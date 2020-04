Argentina anuncia que a partir del 27 de abril la cuarentena seguirá con "características distintas"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud de Argentina, Ginés González, ha anunciado que la cuarentena impuesta por el coronavirus se mantendrá más allá del 27 de abril, si bien ha matizado que lo hará con "características distintas" para recuperar paulatinamente la normalidad allí donde sea posible.

"La cuarentena va a seguir, solo que con características distintas", dijo González en una entrevista concedida a última hora del lunes en Crónica TV. Argentina declaró una cuarentena nacional el pasado 20 de marzo y la ha ido prorrogando hasta fijar como fecha de expiración el 27 de abril.

González explicó que "no será igual lo que vaya pasando en cada jurisdicción" porque "no pueden ser las mismas decisiones para jurisdicciones donde no hubo casos". "Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias, por nivel epidemiológico", avanzó.

Interrogado sobre la situación de la pandemia en Argentina, donde hay más de 3.000 casos y 142 muertos, el ministro indicó que, aunque "es difícil decir que el escenario es bueno", está "menos mal que en otros países". "Y eso se debe al enorme esfuerzo que hemos hecho los argentinos con la cuarentena", apostilló.

Para el titular de Salud una de las claves del "éxito" del país ante el coronavirus, en comparación con otros lugares, es que han adoptado "muchas medidas" y "muy anticipadamente", según informa 'Clarín'.

REPUNTE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Sin embargo, las medidas de confinamiento social también han tenido consecuencias negativas, más allá del impacto económico. Así, el representante de ONU Mujeres para Argentina y Paraguay, Florence Raes, ha alertado de que el número de llamadas a la línea telefónica para denunciar casos de violencia de género han aumentado un 39 por ciento en Argentina.

En concreto, ha indicado que durante este periodo de reclusión se han producido al menosotros 19 feminicidios en territorio argentino. En el 45 por ciento de los casos el asesino fue la pareja de la víctima.

"Si bien en la región se han potenciado las líneas de atención de casos de violencia (contra las mujeres), estos han incrementado y lo femicidios no cesan. Se trata, efectivamente de otra pandemia a atacar", ha dicho Raes, de acuerdo con un comunicado.