Ascienden a seis los muertos por el derrumbe de una vivienda en São Paulo (Brasil) a causa de fuertes lluvias

Edificio derrumbado en São Paulo, Brasil, a causa de fuertes lluvias - Oslaim Brito / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de fallecidos en el derrumbe de un edificio de doce pisos a causa de fuertes lluvias en la ciudad de São Paulo, en el sureste de Brasil, ha ascendido a seis, incluida una niña de siete años, una vez concluida la búsqueda de víctimas, según han informado las autoridades este domingo.

"Se ha localizado a las ocho víctimas tras el derrumbe ocurrido en la calle Tequici, n.º 65. Entre las víctimas, dos han sobrevivido: una niña y un hombre. Se han confirmado seis fallecidos: tres mujeres, una niña y dos hombres", ha indicado el cuerpo de Bomberos del estado de São Paulo en un mensaje en redes.

Al hilo del mismo, el cuerpo ha señalado que sus equipos "han concluido la localización de todas las víctimas". Ahora, "el lugar quedará bajo la responsabilidad de las demás autoridades para que prosigan los trabajos forenses y se adopten las medidas pertinentes", ha agregado.

Horas antes, en otro mensaje, el órgano informaba de que sus equipos seguían "en búsqueda de una niña de siete años, que permanece desaparecida bajo los escombros".

Se trata del derrumbe producido en la madrugada del sábado en la calle Tequici, en el barrio de Penha, donde un edificio sufrió un desprendimiento, impactando parte de los escombros en una vivienda contigua.

El suceso ha afectado destacadamente a una familia de inmigrantes bolivianos que trabajaban en un taller de costura también sito en la misma propiedad en la que residían. Según informaciones de la Policía citadas por el diario 'Folha', del propio estado de São Paulo, las víctimas llevaban nueve años viviendo en Brasil.

Ahora, sus cuerpos están siendo trasladados a la ciudad de Oruro, en Bolivia, a "petición de la familia", según ha declarado la abogada del Consulado de Bolivia, Patrícia Veiga, que ha denunciado las condiciones del edificio en el que se encontraban.

"Se habían mudado a la casa hacía un mes. Creemos que no fue un accidente, sino un homicidio. Las condiciones de la vivienda eran muy precarias", ha subrayado.

ÓRDENES DE DETENCIÓN CONTRA LA CONSTRUCTORA

De hecho, al calor de lo sucedido, la Policía Civil ha arrestado a un hombre identificado por la investigación como socio silencioso de una de las empresas responsables de la construcción del edificio que se ha derrumbado, Ronaldo Vivacqua.

Además, también ha ordenado la detención de su hijo Cristiano Vivacqua --identificado por la Policía como el autor del proyecto e ingeniero responsable de la ejecución de la obra--, y la de Isis Brandão, quien figura formalmente como propietaria de la empresa. Estos dos últimos, con todo, se encuentran prófugos, según ha recogido el portal de noticias G1, del diario 'O Globo'.

Según la Policía Civil, Ronaldo no figura formalmente en los documentos de las dos empresas identificadas como responsables de la obra. Sin embargo, los investigadores afirman que testimonios de testigos y documentos antiguos apuntan a que actuaba en la administración de la empresa y participaba efectivamente en la construcción. "Hemos descubierto que, en realidad, es un socio silencioso", ha declarado la delegada policial Safira Borges Moreira Parente, encargada de la investigación.

PEREIRA DA SUS CONDOLENCIAS

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha mostrado su "profundo pesar" y ha transmitido sus "más sentidas condolencias a las familias de los ciudadanos bolivianos que perdieron la vida en esta tragedia".

Asimismo, Paz también ha querido mostrar a través de la misma publicación en redes su "solidaridad (...) con todos los afectados" y desear "fortaleza y una pronta y plena recuperación a los heridos".

Paralelamente, el mandatario ha manifestado que el equipo consular del Ministerio de Exteriores boliviano "mantiene constante contacto con las familias afectadas y ha ofrecido colaboración incluida la posibilidad de repatriación de sus seres queridos si así lo vieran necesario".