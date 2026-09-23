Aumentan a 26 los muertos por el naufragio de un barco frente a las costas de Indonesia

Archivo - Imagen de archivo de un puerto de Indonesia. - Dicky Bisinglasi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han elevado este miércoles a 26 los muertos tras el naufragio hace casi dos semanas de un barco localizado tras ser dado por desaparecido en medio de un temporal en el mar de Java con más de 240 personas a bordo.

El ferry, el 'Virgo Transport 8', contaba con un total de 243 personas a bordo, entre ellos 30 miembros de la tripulación, cuando sufrió el naufragio debido a las malas condiciones meteorológicas cuando se dirigía a Banjarmasin, en el sur de la isla de Borneo, procedente de Surabaya, en Java Oriental.

Los equipos de rescate, que han indicado que está previsto que durante los próximos días sean recuperados los cuerpos sin vida de más pasajeros, han ampliado la búsqueda submarina y han cifrado en 109 los desaparecidos.

La Guardia Costera y la Marina de Indonesia han logrado durante los últimos tres días recuperar los restos de ocho personas del interior del casco, si bien otros dos cuerpos sin vida han sido hallados tras ser arrastrados por la corriente hasta la costa indonesia.

La Agencia Nacional de Rescate ha indicado que la cifra de supervivientes es de 108. El responsable de la operación de búsqueda y rescate ha subrayado que los equipos movilizados están haciendo lo posible por optimizar el despliegue de efectivos, así como los medios disponibles, con el objetivo prioritario de localizar a los desaparecidos.