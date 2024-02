Australia, Canadá y Nueva Zelanda se unen para pedir a Israel que no lleve a cabo la incursión terrestre en Rafá

Subrayan que las autoridades israelíes "deben escuchar a sus amigos" y que hay "un creciente consenso internacional"



MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los primeros ministros de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, Anthony Albanese, Justin Trudeau y Christopher Luxon, respectivamente, se han pronunciado este jueves en contra de la incursión terrestre por parte del Ejército de Israel en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugian miles de desplazados internos, al considerar que dicha operación militar "sería catastrófica".

"Estamos gravemente preocupados por los indicios de que Israel está planeando una ofensiva terrestre contra Rafá. Una operación militar sería catastrófica, ya que alrededor de 1,5 millones de palestinos se están refugiando en la zona, incluidos muchos de nuestros ciudadanos y sus familias. Dado que la situación humanitaria en Gaza ya es terrible, los impactos de una operación militar ampliada serían devastadores", reza un comunicado conjunto.

Así, Albanese, Trudeau y Luxon han instado al Gobierno israelí "a no seguir este camino", ya que "no hay ningún otro lugar al que puedan ir los civiles" que se encuentran en esta zona del enclave para refugiarse. "Hay un creciente consenso internacional. Israel debe escuchar a sus amigos y debe escuchar a la comunidad internacional. La protección de los civiles es primordial y un requisito del Derecho Internacional Humanitario. No se puede hacer pagar a los civiles palestinos el precio de derrotar a Hamás", han señalado.

"La necesidad de asistencia humanitaria en Gaza nunca ha sido mayor. Se debe proporcionar a los civiles ayuda humanitaria rápida, segura y sin obstáculos. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido clara: Israel debe garantizar la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria esencial y debe proteger a los civiles. Las decisiones de la Corte sobre medidas provisionales son vinculantes", han subrayado.

Tras ello, han afirmado que tienen "claro" que "se necesita urgentemente un alto el fuego humanitario inmediato", que incluya que los rehenes sean liberados y que ayudará a "encontrar un camino que garantice una paz duradera para israelíes y palestinos". "Cualquier alto el fuego no puede ser unilateral. Hamás debe deponer las armas y liberar a todos los rehenes inmediatamente", han aseverado.

Con todo, han mostrado su "firmeza" en el compromiso por una solución de dos Estados, "incluida la creación de un Estado palestino junto a Israel, donde palestinos e israelíes vivan uno al lado del otro en paz, seguridad y dignidad".

La operación militar israelí en Rafá ha hecho saltar las alarmas de la comunidad internacional, incluyendo el principal aliado de Israel, Estados Unidos. Biden advirtió de que Israel no debería atacar la región en el extremo sur de Gaza sin un "plan creíble" que garantice la seguridad de los civiles en la que fue designada como "zona segura" por el Ejército israelí al inicio de la ofensiva contra la Franja.

La ofensiva de Israel se ha saldado hasta la fecha con más de 28.500 muertos y 68.200 heridos en la Franja de Gaza. Asimismo, 388 palestinos han muerto en operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de Israel y ataques perpetrados por los colonos en Cisjordania y Jerusalén Este desde los ataques de Hamás, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 secuestrados en territorio israelí.