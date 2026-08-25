Las autoridades de Bélgica hallan el cuerpo de un niño desaparecido con su padre hace dos meses

Archivo - Policía belga trabajan en el lugar de un accidente entre un tren y una furgoneta, en el paso a nivel de Vierhuizen, en Buggenhout (Bélgica) (ARCHIVO) - Dirk Waem/Belga/dpa - Archivo

BRUSELAS 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La justicia de Bélgica ha anunciado el hallazgo del cuerpo de un niño en un terraplén ubicado en la provincia de Namur, al sur del país, un hallazgo que se produce en paralelo a la búsqueda de Tyméo Brigou, de 5 años, y de su padre, Bryan Brigou, de 29, de los que no se tiene noticia desde el pasado 27 de junio.

Según ha informado la Fiscalía de Namur en un comunicado, la Policía Judicial Federal localizó el cadáver el pasado 24 de agosto, a raíz de un nuevo testimonio recabado en el marco de la investigación. El menor no ha sido formalmente identificado, si bien indicios hallados en el lugar apuntan a que podría tratarse de Tyméo Brigou.

Tras el hallazgo, las autoridades belgas han establecido un perímetro de exclusión judicial en la zona y han desplegado un amplio operativo policial y forense, con la participación del juez de instrucción, la Fiscalía, la Policía Federal y la Unidad de Personas Desaparecidas. La autopsia está prevista para este miércoles.

Por el momento se desconocen las circunstancias y la causa de la muerte del menor. Además, los efectivos movilizados no han logrado localizar hasta ahora al padre, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

En su comunicado, el Ministerio Público ha subrayado que la investigación mantiene abiertas todas las hipótesis, tal y como ha ocurrido desde el inicio de las pesquisas hace casi dos meses, cuando se notificó la desaparición de ambos.