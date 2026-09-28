Las autoridades reconocidas de Yemen reivindican 2.300 víctimas hutíes y la muerte de cuatro expertos militares iraníes

Destrucción causada en un mercado en Taiz, Yemen, por un bombardeo reivindicado por las Fuerzas Armadas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente pero atribuido por los rebeldes hutíes a Arabia Saudí - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas del Ejecutivo yemení reconocido internacionalmente han asegurado este domingo haber matado o herido a más de 2.300 milicianos rebeldes hutíes, incluidos "cuatro expertos iraníes" fallecidos en operaciones de drones y misiles.

"Las Fuerzas Armadas han llevado a cabo 756 operaciones precisas y selectivas en las últimas 72 horas contra posiciones, personal y capacidades militares de la milicia terrorista hutí en los frentes de Kataf, Al Buqa, Alab, Al Yauf, Marib, Al Baida, Lahj y Taiz", ha declarado el portavoz oficial del Ejército yemení, Majid Abdulá al Nuzaili.

En dichas acciones, "un total de 2.316 de sus miembros han sido neutralizados, muertos o heridos, y cuatro expertos iraníes especializados en la operación y lanzamiento de drones y misiles han muerto en la gobernación de Taiz, lo que confirma una vez más el continuo apoyo y la asistencia técnica que Irán brinda a la milicia terrorista", ha destacado horas después del bombardeo que ha dejado al menos siete muertos y 40 heridos, entre ellos cinco niños, en un mercado de Taiz.

El portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes --que han reivindicado la autoría del ataque afirmando que el objetivo era un almacén usado por los hutíes-- ha asegurado que el Ejército que representa se limita a atacar "objetivos militares legítimos", acusando a os rebeldes de "tergiversar los hechos al atribuir a las Fuerzas Armadas sus propios ataques contra personas y bienes civiles".

Asimismo, Al Nuzaili también ha acusado a las milicias hutíes de un ataque el pasado miércoles contra una escuela en la provincia de Lahj y de colocar minas terrestres en carreteras y valles de toda la gobernación.

LOS HUTÍES SIGUEN APUNTANDO A ARABIA SAUDÍ

Por otra parte, las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes de Yemen han acusado este domingo a Arabia Saudí de intensificar sus operaciones militares y de atacar infraestructuras civiles de manera diaria, tras el ataque ha dejado al menos siete muertos y 40 heridos en un mercado de la provincia de Taiz.

El portavoz de la Administración hutí, Omar al Bujaiti, ha declarado que "el enemigo saudí está intensificando sus atroces crímenes contra el pueblo yemení", asegurando que sus fuerzas atacan diaria y "deliberadamente puentes, escuelas, instalaciones sanitarias y toda clase de infraestructuras", según ha recogido la agencia SABA, próxima a las milicias hutíes.

Denunciando estos "crímenes de guerra brutales y premeditados", el portavoz ha afeado a Riad que "insista en derramar sangre yemení cumpliendo las directrices de Tel Aviv y Washington".

Además, ha condenado "el continuo silencio internacional ante los crímenes cometidos contra el pueblo yemení" y ha advertido que éste "se defenderá de quienes han atacado a sus niños, mujeres, recursos e infraestructuras". "Deberían avergonzarse de su complicidad con un enemigo criminal que lleva 12 años matando implacablemente a niños y mujeres yemeníes", ha apostillado.

En este sentido, y pese a que las Fuerzas Armadas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente han reivindicado el citado ataque en Taiz, las autoridades hutíes han insistido en señalar a Arabia Saudí --que encabeza una coalición militar en Yemen--.

De hecho, el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, ha indicado en redes que, "en las últimas 24 horas, aviones de combate saudíes han lanzado 26 ataques aéreos utilizando cazas F-15 que han despegado de la base aérea de Jamis Mushait, teniendo como objetivo las provincias de Taiz, Al Yauf, Marib, Dhamar y Saada".

"Estos ataques han provocado decenas de víctimas civiles, elevando a 1.085 el número total de ataques aéreos y con misiles liderados por Arabia Saudí desde que comenzó la escalada", ha agregado.