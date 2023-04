Las autoridades rusas acusan formalmente de espionaje al periodista Evan Gershkovich

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha acusado formalmente de espionaje al periodista estadounidense Evan Gershkovich, quien trabaja para el diario 'The Wall Street Journal' y fue arrestado la semana pasada por las autoridades rusas.

"La investigación del FSB concluyó con la acusación contra Gershkovich de espionaje en interés de su país. Él negó categóricamente todas las acusaciones y afirmó que estaba involucrado en actividades periodísticas en Rusia", ha precisado un portavoz del FSB, según ha informado la agencia de noticias TASS.

Gershkovich, acusado de espionaje en virtud del artículo 276 del Código Penal ruso, "siguiendo las instrucciones de la parte estadounidense, recopiló información que constituye un secreto de Estado sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso".

Las autoridades de Rusia detuvieron al periodista, a petición del tribunal de Lefortovo, en la ciudad de Ekaterimburgo. Gershkovich había estado recabando información sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, quien es cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania.

El último artículo del periodista, quien se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de cárcel, fue publicado por 'The Wall Street Journal' y data del 28 de marzo bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.