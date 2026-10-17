Las autoridades saudíes ejecutan a cinco personas por delitos de terrorismo

Sede del Minsiterio del Interior de Arabia Saudí (archivo) - MINSITERIO DEL INTERIOR DE ARABIA SAUDÍ

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Arabia Saudí ha informado este sábado de la ejecución en la Provincia Oriental del reino de cinco personas de nacionalidad saudí por cometer "delitos terroristas".

Concretamente estaban acusados de "unirse a una organización terrorista externa, disparar contra miembros de las fuerzas de seguridad, instalaciones de seguridad y vehículos de seguridad utilizando armas y bombas, posesión de armas y munición y proporcionar apoyo para el financiación y ejecución de operaciones terroristas dentro del Reino".

"Por la gracia de Dios, las autoridades de seguridad lograron detener a los individuos mencionados", explica, y tras el proceso judicial pertinente "fueron declarados culpables de los cargos presentados en su contra y condenados a la pena de muerte". El Supremo ha confirmado las condenas "en cumplimiento de la sharia" o ley islámica y se ha emitido la pertinente Orden Real de ejecución.

Los ejecutados son Mohamed bin Munir bin Mohamed al Zahir, Alí bin Abdurab al Husein al Sheij, Hasán bin Zaki bin Mohamed al Faraj, Reda bin Mohamed bin Alí al Abu Abdulá y Alí bin Hasán bin Ahmed al Rabh.