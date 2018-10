Barones conservadores descartan una rebelión contra Theresa May por el Brexit

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Actualizado 09/07/2018 23:46:09 CET

LONDRES, 9 (Reuters/EP)

Destacados dirigentes del Partido Conservador han descartado este lunes una rebelión contra la primera ministra Theresa May con motivo del acuerdo alcanzado el viernes para una postura negociadora inicial para el Brexit que sin embargo ha provocado ya la dimisión del ministro para el Brexit, David Davis, y del ministro de Exteriores, Boris Johnson.

"La cuestión de un desfío a la dirección creo que está fuera del panorama. No está", ha afirmado el diputado y 'número dos' de la Fiscalía, Robert Buckland. "La reunión ha acabado con cualquier idea de desafío (contra May). Creo que está completamente a salvo", ha apostillado.

Buckland se refería a una reunión celebrada este mismo lunes entre May y los diputados conservadores, de la que la primera ministra ha salido entre aplausos, según un corresponsal de la agencia de noticias Reuters.

"Si no nos unimos, nos arriesgamos a que Jeremy Corbyn sea primer ministro", advirtió May durante el encuentro, según han revelado fuentes conservadoras. May se refería al líder de la oposición, Corbyn, del Partido Laborista.

"Al menos media docena de personas lo han entendido y la primera ministra ha destacado que lo mejor para el país es un Gobierno del Partido Conservador", ha explicado la fuente, citada por el diario 'The Guardian'.

También han restado importancia a la posibilidad de una rebelión contra May el presidente del Partido Conservador, Brandon Lewis, o el destacado eurodiputado euroescéptico Jacob Rees-Mogg. Rees-Mogg ha afirmado en declaraciones a la prensa que no cree que vaya a haber una moción contra May.

El ministro de Negocios, Greg Clark, ha subrayado que el encuentro de May con los conservadores ha ido "muy bien" y el ministro de Finanzas, Philip Hammond, ha destacado que la postura negociadora para el Brexit pactada el viernes por el Gobierno tiene su "apoyo absoluto". "Es una propuesta que antepone el empleo y protege la prosperidad de nuestra nación", ha argumentado Hammond a través de Twitter.