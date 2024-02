Bélgica entrega a Salah Abdeslam a Francia tras juzgarlo por su participación en los atentados de Bruselas

BRUSELAS, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han recuperado este miércoles la custodia del único terrorista superviviente del comando que atentó el 13 de noviembre de 2015 en París, Salah Abdeslam, tras ser extraditado por Bélgica, en donde permanecía temporalmente en prisión para ser procesado por los atentados de Bruselas de 2016.

La Fiscalía federal belga ha confirmado que Abdeslam fue trasladado a primera hora desde prisión hasta la frontera, en donde ha quedado a cargo de las autoridades galas, y ha subrayado que el regreso del detenido a Francia es una medida "legalmente irrevocable" porque su entrega temporal para asistir al juicio por los atentados de Bruselas así lo estipulaba.

La abogada de Abdeslam, Delphine Paci, ha denunciado en contacto con varios medios una violación del Estado de derecho porque su defendido, de nacionalidad francesa, había solicitado cumplir su condena en Bélgica, por su arraigo al país en donde ha crecido y reside su familia.

De hecho, un juzgado de Bruselas suspendió temporalmente su entrega a Francia a petición de su defensa y el próximo 12 de febrero debía celebrarse una vista para tomar una decisión definitiva, después de que el Estado francés se opusiera a que cumpliera su pena en una cárcel belga.

Sin embargo, la Fiscalía ha asegurado que el plazo concedido por Francia no podía alargarse más -- el proceso en Bélgica ya ha concluido-- y ha avisado de que el análisis jurídico de la situación concluye que si no se procedía a una extradición "rápida" la situación de detención en territorio belga no sería legal y su puesta en libertad no era una opción.

Salah Abdeslam, que fue condenado a 20 años de prisión en Bélgica en el marco del macroproceso por los atentados de Bruselas, fue sentenciado a prisión perpetua en Francia por su participación en los ataques terroristas que dejaron 130 muertos en París en noviembre de 2015.