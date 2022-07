Biden abandona la cuarentena tras dar dos veces negativo en coronavirus

Biden toma su contagio como ejemplo de la gestión de su Administración para frenar los casos graves de COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha abandonado este miércoles el periodo de cuarentena por coronavirus, iniciado hace casi una semana, tras dar negativo en dos test consecutivos.

Así lo ha confirmado el médico de Biden, Kevin O'Connor, en un comunicado, donde ha detallado que los leves síntomas que manifestaba el mandatario "ya casi se han resuelto por completo".

Back to the Oval.



Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF