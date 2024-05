Biden desafía a Trump a dos debates cara a cara: "Alégrame el día"

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desafiado este miércoles a su predecesor y candidato republicano Donald Trump a la celebración de dos debates antes de los comicios de noviembre.

En un vídeo publicado en redes sociales, Biden asegura que "Trump perdió dos debates" contra él durante la campaña electoral a los comicios de 2020 y que "desde entonces no se ha presentado a ninguno".

"Ahora se comporta como si quiera debatir conmigo de nuevo. Pues alégrame el día, colega", ha añadido Biden en referencia a la frase lapidaria de Clint Eastwood en el film 'Harry el Sucio'.

Biden ha añadido que ambos podrían ir concretando algunas fechas, como por ejemplo un miércoles, el día de descanso del tribunal que juzga a Trump en el caso de presunto soborno que involucra a la actriz de cine porno Stephanie Clifford. "He oído que los tienes libre", ha bromeado.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u