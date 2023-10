Biden reconoce que la ayuda humanitaria no está llegando a la Franja de Gaza lo suficientemente rápido

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden - Europa Press/Contacto/Chris Kleponis

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado este martes que la ayuda humanitaria no está llegando lo suficientemente rápido a la Franja de Gaza, arrasada tras la contraofensiva de Israel en respuesta a los ataques sin precedentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre.

Interrogado por la prensa en la Casa Blanca sobre su opinión respecto a los suministros humanitarios para los civiles en enclave palestino, el presidente Biden ha respondido con un escueto: "No lo suficientemente rápido", según recoge la cadena estadounidense de noticias CNN.

Después de varios días de bloqueo en el cruce fronterizo de Rafá, paso que conecta Egipto con el sur de la Franja de Gaza y único que no depende de Israel, finalmente las autoridades israelíes permitieron el pasado fin de semana el transporte de suministros humanitarios.

En realidad, los camiones --que transportan medicamentos, suministros sanitarios y alimentos-- no entran en la Franja de Gaza, sino que descargan sus mercancías entre la puerta egipcia y la palestina y después esos bienes son cargados de nuevo en camiones palestinos.

Fuentes militares israelíes han subrayado que no se permitirá la entrada de combustible y siempre que la ayuda no caiga en manos de la milicia palestina de Hamás. "Cualquier intento de suministro que no esté coordinado y aprobado por Israel será frustrado", han advertido desde Israel.

En el lado egipcio del paso de Rafá hay 170 camiones esperando obtener 'luz verde' para entrar en el enclave palestino con ayuda de organizaciones internacionales. Solo Egipto ha destacado que ha preparado 3.000 toneladas de ayuda para su ingreso inmediato en la Franja de Gaza.