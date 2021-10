Biden traslada ante la ASEAN la preocupación de EEUU por las "acciones coercitivas" de China con Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la cumbre virtual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) - Adam Schultz/White House via ZUM / DPA

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha participado este miércoles en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde ha trasladado la preocupación de su nación por las "acciones coercitivas" de China respecto a Taiwán.

Así, el mandatario ha remarcado que Estados Unidos guarda un compromiso "sólido como una roca" con Taiwán, y ha acusado a Pekín de "amenazar la paz y la estabilidad regionales", recoge el portal Channel News Asia.

La semana pasada, el presidente Biden trasladó el "compromiso" de su Gobierno para defender a Taiwán en caso de que sufriera un ataque desde China, a la par que recordó a Pekín que Estados Unidos tiene "el Ejército más poderoso del mundo".

Tras las declaraciones de Biden, un funcionario de la Casa Blanca precisó que con estas palabra el mandatario "no anunciaba ningún cambio" en la política de Estados Unidos". "La relación de defensa de Estados Unidos con Taiwán está guiada por la Ley de Relaciones de Taiwán. Mantendremos nuestro compromiso en virtud de la Ley, continuaremos apoyando la autodefensa de Taiwán y continuaremos oponiéndonos a cualquier cambio unilateral al 'statu quo'", aclaró.

Por otro lado, el mandatario trasladó su rechazo a "una guerra fría con China" y que no busca un "conflicto" con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien ha hablado "más que con cualquier otro líder mundial".

Pekín considera Taiwán como una provincia más bajo su soberanía y ha asegurado que se controlará la zona incluso mediante el uso de la fuerza en caso de que sea necesario. Además, el Gobierno considera que las autoridades de la isla son separatistas.

Ante estas palabras, los líderes del resto de naciones han expresado su preocupación por un conflicto cada vez más profundo y manifiesto entre Estados Unidos y China en la región, según la radiotelevisión japonesa NHK.

Desde Malasia, el primer ministro, Ismail Sabri Yaakob, ha trasladado incluso su temor por el inicio de una carrera armamentística en la zona, tras el pacto AUKUS, que derivase en una mayor inestabilidad para el mar de China Meridional.

MARCO ECONÓMICO

En el marco de la reunión, el presidente Biden ha trasladado su visión de impulsar la región indo-pacífica como una zona "abierta, conectada, próspera, resistente y segura", según ha señalado la Casa Blanca en un comunicado.

En este contexto, el mandatario ha anunciado que "Estados Unidos explorará con sus socios el desarrollo de un marco económico del Indo-Pacífico" con el cual busca facilitar el comercio, los estándares económicos y la tecnología digital, así como la "resiliencia de la cadena de suministro, la descarbonización y la energía limpia, la infraestructura, estándares de los trabajadores y otras áreas de interés compartido".

En la cumbre han estado presentes representantes de Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rusia, y durante las conversaciones se han tratado "desafíos regionales e internacionales", incluida la pandemia de coronavirus y la crisis climática.

Sin embargo, la cita no ha contado con representación de Birmania, pues el país decidió no participar al rechazar una invitación para enviar a un representante no político en lugar del líder de su junta militar, Min Aung Hlaing, una medida que aísla al país a nivel internacional mientras lidia con el conflicto civil interno.

El bloque regional dio un paso poco habitual al excluir al líder golpista, ya que generalmente no suele interferir en los asuntos internos. La ASEAN defendió la exclusión de Min alegando que el régimen no ha hecho lo suficiente para poner fin a la violencia tras el golpe de Estado de febrero.