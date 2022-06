Blinken afirma que Ucrania ha dado garantías de que los sistemas multicohete no apuntarán hacia territorio ruso

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha explicado en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que Ucrania ha dado garantías de que los sistemas multicohete de largo alcance proporcionados por Washington no apuntarán hacia territorio ruso.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este martes que Washington enviará nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa y golpear "objetivos clave", una medida que ha sido ratificada este miércoles.

"Proporcionaremos a los ucranianos sistemas de cohetes y municiones más avanzadas que les permitirán golpear con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla en Ucrania", recalcó Biden.

En este sentido, Blinken ha explicado este miércoles que desde Washington se han asegurado de que Kiev tenga "todo lo que necesita" y que han "evaluado" el tipo de armamento de autodefensa que pueden mandar en un conflicto que cambia constantemente, por lo que las necesidades de Ucrania también cambian.

"Es Rusia la que ataca Ucrania y no al revés. La mejor manera de evitar la escalada es que Rusia frene la agresión que inició", ha indicado, agregando que "no pueden predecir" cuándo puede acabar la invasión rusa y que todavía quedan "muchos meses" por delante, ya que desde Estados Unidos "no ven ninguna señal" de apaciguamiento por parte de Moscú.

Por otro lado, Biden ha explicado, ya de forma oficial y en un comunicado este miércoles, que Ucrania "continúa inspirando al mundo con su coraje y determinación mientras lucha valientemente para defender su país y su democracia contra la agresión rusa".

El mandatario estadounidense ha precisado que este paquete de asistencia "irá equipado con nuevas capacidades y armamento avanzado, incluidos los 'HIMARS' con municiones para el campo de batalla". "Continuaremos liderando el mundo brindando asistencia histórica para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad", ha agregado.

La Administración Biden anunció este martes los detalles del nuevo paquete de seguridad de 700 millones de dólares que enviará a Ucrania, en el que se enviarán los sistemas 'HIMARS', equipados con municiones que permitirán a Ucrania lanzar cohetes a unos 80 kilómetros.

Un alto funcionario de la Casa Blanca aclaró este martes que se trata de los sistemas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, por sus siglas en inglés), que son múltiples lanzacohetes montados en vehículos blindados ligeros.

El paquete de ayuda también incluye sistemas de radar, más misiles de tipo 'Javelin', armas antiblindaje, helicópteros, vehículos tácticos y diversas formas de municiones, tal y como ha informado la cadena estadounidense CBS News.