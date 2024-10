Blinken apela a una "solución diplomática" que impida "una ampliación del conflicto" en Oriente Próximo

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, durante una rueda de prensa en la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - Leon Neal/PA Wire/dpa

Recalca que Israel "tiene derecho a defenderse" y respalda fortalecer el Estado de Líbano frente a la influencia de Hezbolá

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha apelado este viernes a una "solución diplomática" que impida "una ampliación del conflicto" en Oriente Próximo, al tiempo que ha respaldado los esfuerzos para fortalecer el Estado de Líbano frente a la influencia del partido-milicia chií Hezbolá.

"Seguimos interactuando de forma intensa para evitar un conflicto más amplio en la región", ha dicho Blinken en una rueda de prensa desde Laos en la que ha incidido en que entre los principales objetivos figura la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra israel y la entrega de ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza.

Así, ha recalcado que Washington trabaja también para "lograr una solución diplomática en Líbano" y ha agregado que el país norteamericano "apoya el derecho de Israel a defenderse frente a Irán y sus socios terroristas" de cara a "lograr un camino para detener el ciclo de violencia y avanzar hacia un Oriente Próximo más integrado y próspero".

Blinken ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación en "varios frentes" en la región, incluida la posibilidad de que "el conflicto en Gaza, que empezó con los horribles ataques del 7 de octubre, se propague". "Estamos trabajando cada día sobre esto, ya sea en torno a Líbano, Israel e Irán, los hutíes y otros actores", ha argumentado.

"Desafortunadamente, tenemos un eje de resistencia encabezado por Irán que quiere buscar otros frentes en otros lugares", ha sostenido, antes de defender que Estados Unidos trabaja "muy firmemente, a través de la disuasión y la diplomacia, para evitarlo".

En este sentido, ha sostenido que "uno de los principales desafíos en Líbano es que Hezbolá ha asumido de forma efectiva muchas funciones del Estado". "En particular, manteniendo sus armas, lo que no debería ser el caso", ha dicho, antes de recordar que parte de los motivos de la retirada de Israel de Líbano en el año 2000 fueron los acuerdos alcanzados, que "entre otras cosas, garantizarían que las fuerzas no estarían en la frontera, ciertamente no fuerzas irregulares como Hezbolá, y que los actores no estatales debían desarmarse".

"Eso no pasó y Hezbolá ha supuesto una amenaza desde entonces", ha afirmado Blinken, quien ha recordado que el grupo inició el 8 de octubre de 2023 el lanzamiento de proyectiles contra Israel para "intentar crear otro frente" tras la ofensiva militar lanzada por las tropas israelíes contra Gaza en respuesta a los ataques de la víspera, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades del país.

"Israel ha tenido que responder a estos ataques", ha dicho, al tiempo que ha explicado que a "todas" las partes "les interesa crear un ambiente en el que la gente (desplazada) pueda volver a sus casas". "Israel tiene un interés claro y muy legítimo en lograrlo y los libaneses quieren lo mismo. Creemos que la mejor forma de llegar a eso es a través de un entendimiento diplomático, en el que trabajamos desde hace un tiempo", ha detallado.

Por otra parte, ha incidido sin embargo en que "el futuro de Líbano lo tienen que decidir los libaneses". "Está claro que el pueblo de Líbano tiene un firme interés en que el Estado se reafirme y asuma las responsabilidades sobre el país y su futuro", ha remarcado, antes de reseñar que "tener un jefe de Estado sería muy importante", tras dos años de vacancia en el cargo.