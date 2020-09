Boris Johnson promete que no cederá "ni un fragmento de soberanía" sin el visto bueno de Gibraltar

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha felicitado este miércoles a Gibraltar por su fiesta anual recordando que el Peñón forma parte de la "familia británica" y advirtiendo de que Londres no cederá "ni un fragmento de soberanía" sin el visto bueno de la población gibraltareña.

"No importa lo furibunda que pueda volverse la especulación mediática, no importa quién presione a quién o lo estridente que lo haga. Hasta que decidáis lo contrario, no entregaremos ni un pedazo de roca, ni un fragmento de la soberanía nacional", ha prometido Johnson, en un mensaje en vídeo en el que no ha mencionado a España en ningún momento.

El 'premier' británico se ha referido a la consulta de 1967, destacando que entonces un 99,64 por ciento de los votantes se posicionó a favor de ser parte de Reino Unido "ahora y siempre". Así será "mientras yo sea primer ministro", ha prometido.

Johnson ha reconocido en su mensaje los desafíos que ha supuesto la pandemia de coronavirus, alabando el trabajo "absolutamente estelar" del ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, durante estos últimos meses. No obstante, ha llamado a no perder de vista los retos futuros, en particular la culminación del proceso de salida de la Unión Europea.

El 31 de diciembre expira el periodo de transición para la salida de Reino Unido y, según Johnson, hay "muchas oportunidades brillantes" por delante. "El cambio se acerca y sé que el cambio a veces puede dar miedo", pero "no es tiempo para la timidez", ha agregado.

"Si vamos a hacer del Brexit el enorme éxito que puede ser, debemos ser audaces y ambiciosos", ha enfatizado, en alusión a un "viaje" que, "sin duda", Londres y Gibraltar harán "juntos".