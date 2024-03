Borrell critica a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU por "usar el hambre como arma de guerra"

Archivo - El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este martes que en la Franja de Gaza "se está utilizando el hambre como arma de guerra", en referencia al bloqueo humanitario terrestre que mantiene Israel y que está obligando a la comunidad internacional a hacer llegar ayuda por vía aérea y marítima.

En su intervención en la sesión anual del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la cooperación con la UE, el jefe de la diplomacia europea ha hecho un repaso a las crisis de seguridad y conflicto en el mundo, con especial hincapié en la situación en Oriente Próximo, donde ha enfatizado que la crisis humanitaria en Gaza "no es una catástrofe natural". "No es una inundación. No es un terremoto. Está provocada por el hombre", ha indicado, en alusión a la crisis desencadenada por la ofensiva de Israel tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre.

"Cuando buscamos formas alternativas de prestar ayuda --por mar o por aire-- tenemos que recordar que tenemos que hacerlo porque la forma natural de prestar ayuda a través de las carreteras se está cerrando artificialmente. Y se está utilizando el hambre como arma de guerra", ha criticado.

El Alto Representante ha insistido en que a la vez que la comunidad internacional condena a Rusia por sus ataques sobre Ucrania, "debería utilizar las mismas palabras para lo que está ocurriendo en Gaza", en una llamada a no tener dobles raseros en materia internacional.

En este sentido, Borrell ha defendido el papel de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) asegurando que "no es un regalo para los palestinos", sino "una respuesta a sus necesidades". "La UNRWA existe porque primero hubo refugiados palestinos. No haremos desaparecer a estos refugiados haciendo desaparecer a la UNRWA. Seguirán ahí", ha avisado.

Así las cosas, el responsable de Exteriores de la UE ha apuntado que la forma de hacer desaparecer a la agencia es avanzar en la solución de dos Estados, una fórmula que según ha reconocido Borrell "nunca se ha intentado seriamente".

"No existe una solución mágica, pero quizá haya formas creíbles de intentar alcanzarla", ha dicho y ha apostado por una resolución unánime de este Consejo de Seguridad de la ONU respaldando una solución de dos Estados y definiendo los principios generales que pueden conducir a su puesta en práctica. "Tenemos una magnífica oportunidad de demostrar que nuestros principios no son palabras vacías", ha ahondado.