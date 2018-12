Los 'brexiteers' insisten en que May debe renegociar el Acuerdo de Retirada de la UE

Publicado 09/12/2018 12:47:51 CET

LONDRES, 9 Dic. (Reuters/EP) -

Los 'brexiteers', la corriente que considera al Acuerdo de Retirada alcanzado entre Londres y Bruselas demasiado vinculante para Reino Unido, han vuelto a pedir a la primera ministra británica, Theresa May, una renegociación del acuerdo y han vaticinado la derrota en la votación del martes en la que se propone al Parlamento británico la ratificación del acuerdo.

Una de las caras visibles de estos 'brexiteers', el exministro de Asuntos Exteriores británico Boris Johnson ha especulado este domingo con que May conserve su cargo más allá de la votación del 11 de diciembre aunque sea derrotada su postura. Johnson es uno de los candidatos a suceder a la propia May si finalmente renuncia al cargo.

Para Johnson no es descabellado una renegociación del acuerdo para eliminar el conocido como 'backstop', el periodo de transición que prevé la libre circulación en la frontera de Irlanda hasta que se alcance un acuerdo fronterizo definitivo.

En una entrevista en la BBC, Johnson ha sido interrogado por la posibilidad de que May siga como primera ministra y renegocie de nuevo el acuerdo si pierde la votación: "Por supuesto. Eso es exactamente lo que debería ocurrir".

"Lo que la gente quiere escuchar ahora no tiene que ver con elección de líderes y personalismos. Lo que quieren oir es que tenemos un plan para salir de este lío", ha argumentado. Este domingo varios periódicos británicos llevan en portada la cuestión del Brexit, la inevitabilidad de la derrota parlamentaria de May y su respuesta: "O yo o (el líder laborista, Jeremy) Corbyn y ningún Brexit".

Sin embargo, el propio Johnson no ha desmentido sus ambiciones. Al ser interrogado por si prometía no enfrentarse a May, el exministro ha respondido que "prometo absoluta y categóricamente que seguiré defendiendo lo que pienso que es el plan más sensato".

También el Partido Democrático Unionista norirlandés (DUP), respaldo clave del Partido Conservador de May por aritmética parlamentaria, también ha defendido la renegociación del Acuerdo de Retirada.

"La manera de avanzar es que la primera ministra vuelva a Bruselas. Lo que estamos decididos a hacer primero es derrotar al Gobierno en la votación de este acuerdo", ha argumentado el portavoz del DUP en el Parlamento de Londres, Nigel Dodds, en declaraciones a Sky News.