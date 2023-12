Bruselas afea a Israel la "intolerable" destrucción de una escuela construida con fondos UE en Cisjordania

BRUSELAS, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha lamentado este miércoles la "intolerable" destrucción de una escuela que fue construida con fondos europeos en la localidad de Zamuta, en Cisjordania, que se encuentra al sur de Hebrón, y que fue demolida por colonos israelíes.

"Esta destrucción es intolerable y constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario", ha aseverado el comisario Europeo de Gestión de Crisis, responsable de Protección Civil y Ayuda Humanitaria europea, Janez Lenarcic, a través de su perfil de la red social X, acompañado de dos fotografías de la escuela en ruinas.

En una de ellas aparece el cartel que reza que la escuela fue financiada por la UE en el marco del apoyo humanitario a los palestinos en riesgo de traslado forzoso en Cisjordania y en el que aparece el logo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otros colaboradores.

Israeli settlers demolished a school in Zamuta, a village in the Occupied #Palestinian Territory.

The school was built by EU funds - because every child, everywhere has a right to education.

This destruction is intolerable and a violation of International Humanitarian Law.#IHL pic.twitter.com/2KAp2m33fP