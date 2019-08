Bruselas dice que un Brexit caótico perjudicará más a Reino Unido que a la UE y rechaza un "juego de culpas"

Publicado 05/08/2019 18:26:16 CET

BRUSELAS, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dejado claro este lunes que un Brexit caótico perjudicará más a Reino Unido que al bloque de los 27 pero ha rechazado entrar en "un juego de culpas" con Londres y ha insistido en que no desea este escenario.

"En un escenario sin acuerdo (...) no habrá un periodo de transición tal y como prevé el Acuerdo de Retirada" y "todos los beneficios" contemplados en el mismo "no se materializarán", ha recordado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.

Ello, ha asegurado la portavoz comunitaria, "provocará una perturbación significativa" para los ciudadanos y empresas y "tendrá un impacto económico serio" que será "proporcionalmente más elevado en Reino Unido que en la UE a 27", algo que también avalan "estudios independientes".

El ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, instó al jefe negociador de la UE, Michel Barnier, a pedir a "sus amos de la UE", en referencia a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, un "cambio" en el mandato de negociación o de lo contrario habrá "un Brexit sin acuerdo", tras tachar de "antidemocrático" el 'backstop' incluido en el Acuerdo de Retirada, la salvaguarda para evitar la vuelta a una frontera dura entre Irlanda y el Úlster, en una tribuna abierta el sábado publicada en el 'Mail on Sunday'.

El Acuerdo de Retirada, negociado por el Gobierno británico anterior de Theresa May con los 27, fue rechazado tres veces por el Parlamento británico porque, según Barclay, "sería más fácil salir de la UE que del backstop".

Al ser preguntada por la exigencia de Barclay, la portavoz comunitaria ha recordado que los líderes europeos han acordado "unánimemente" las directrices de negociación y ha reiterado que hoy por hoy la posición sigue "sin cambios" en sus "líneas rojas" de que el Acuerdo de Retirada no se renegociará.

"El Acuerdo de Retirada no está abierto a la negociación pero estamos dispuestos a hablar sobre la Declaración Política (sobre la relación futura) y estamos dispuestos a implicarnos con el primer ministro (Boris) Johnson", ha subrayado la portavoz, insistiendo en que "no hay planes" de reabrir el acuerdo.

"NO ESTAMOS EN UN JUEGO DE CULPAS"

La portavoz comunitaria ha evitado en todo caso culpabilizar a Londres de un Brexit caótico, al ser preguntada quién tendría mayor culpa, si Londres o la UE, y se ha limitado a insistir en que "se necesitan dos para el tango" y que su "responsabilidad" es prepararse "para un no acuerdo".

"No estamos en un juego de culpas. Nuestra responsabilidad es prepararnos para un no acuerdo. Es lo responsable. No creo que sea responsable entrar en un juego de culpas", ha zanjado, insistiendo en el objetivo de Bruselas de buscar "soluciones constructivas" y garantizar que la UE y los 27 "están preparados" para un Brexit caótico. "Escenario que no esperamos ni deseamos que ocurra", ha remachado.

Dicho esto, ha dejado claro que "para que la negociación tenga éxito se necesitan dos para el tango". "Si la música y el ritmo no son buenos, entonces no habrá baile, pero no significa que ha sido un fracaso", ha zanjado, insistiendo en que tanto la UE como el Gobierno anterior de May han negociado "con la mejor de las intenciones y esfuerzos" y agregado que "el resultado sobre la mesa es el mejor acuerdo posible".

Andreeva ha insistido en que no hay que buscar culpas sino "garantizar que los ciudadanos y empresas no sufran las consecuencias más severas" de un Brexit caótico. "Para eso tenemos medidas previstas para un no acuerdo, plenamente listas", ha remachado.

En caso de un Brexit caótico, Andreeva subrayado que también esperan que Reino Unido "cumpla sus compromisos de evitar una frontera dura, a la vez que protege el acervo irlandés en el mercado interno".