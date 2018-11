Bruselas dice que la UE no restringirá los equipos de defensa de EEUU pero preservará sus intereses de seguridad

Publicado 13/11/2018 23:34:43 CET

La comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, ha defendido que el Fondo Europeo de Defensa que la Comisión ha propuesto dotar con 13.000 millones de euros a partir de 2021 para incentivar el desarrollo de capacidades de defensa de forma conjunta entre los Gobiernos europeos "no es un instrumento proteccionista" y que no se restringirá el suministro de equipos de defensa por terceros países como Estados Unidos pero el bloque preservará en todo caso sus intereses de seguridad.

"El Fondo Europeo de Defensa no es un instrumento proteccionista. Esto no va de excluir a socios. No cambiamos de ninguna manera la directiva sobre contratación en defensa de la UE para restringir los suministros de países de fuera de la UE", ha defendido la comisaria en el Foro Industrial de la OTAN en Berlín, al que han acudido representantes de los Gobiernos nacionales y empresas del sector.

Bienkowska ha explicado que la idea inicial del Fondo era apoyar la cooperación en defensa "dentro de la UE" y que estuviera abierto a las compañías basadas en la UE y no sujetas a control por entidades extranjeras, aunque ahora se ha propuesto abrirlo a los países de la zona económica europea y también se autorizará a compañías extranjeras si cumplen "condiciones muy estrictas" y siempre que los intereses de seguridad de la UE y sus estados miembro estén "protegidos".

La comisaria de Industria ha avisado de que "ningún Estado miembro de la UE es suficientemente fuerte para responder a los desafíos de seguridad realmente diversos" a los que se enfrenta Europa en la actualidad y ha defendido que "Europa debe convertirse en un proveedor de seguridad y adquirir las capacidades para garantizar su propia seguridad", algo que, ha insistido, "no está en contradicción con la OTAN".

"La cooperación en defensa (en la UE) no debe ser temida. Debe verse como una oportunidad. Europa se está convirtiendo en un socio más creíble, más fiable para sus aliados", ha argumentado, admitiendo la necesidad de explicar "más" a los aliados las iniciativas en defensa en la UE.

Bienkowska ha recordado que el aumento de la cooperación entre la UE y la OTAN en los últimos años "no tiene precedentes" e incluye la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, para contrarrestar las amenazas híbridas y también en el desarrollo de capacidades y la cooperación con la industria. "Y está funcionando", ha asegurado.

En el caso del desarrollo de capacidades militares, la comisaria ha asegurado que se tratará de "garantizar la coherencia" y "las prioridades de la OTAN también podrían ser tenidas en cuenta, en línea con las prioridades acordadas en virtud de la política de seguridad y defensa común de la UE".

La comisaria ha alertado de que el mercado de defensa en Europa "está fragmentado" y hay "muchas ineficiencias" y "muchas duplicaciones". "Ya no nos podemos permitir esto. La cooperación en defensa en Europa debe convertirse en la norma", ha zanjado, recordando que el objetivo del Fondo Europeo de Defensa es "invertir más" en investigación y desarrollo en defensa en Europa y "gastar mejor, gastando juntos y más eficazmente" y ha confiado en que se alcance un acuerdo sobre el mismo "para marzo".

De los 13.000 millones del fondo, unos 4.100 millones se destinarán a proyectos de investigación y cerca de 9.000 millones para el desarrollo de capacidades.

Los proyectos en investigación serán financiados de forma total y el fondo cofinanciará el 20% del coste total del desarrollo de prototipos con los Estados miembro, que aportarán el resto, ha explicado la comisaria, que ha recordado que sólo optarán a financiación proyectos en los que participen al menos tres empresas de tres países de la UE como mínimo y sólo cofinanciarán proyectos si los Estados miembro ya se han comprometido a adquirir "el proyecto final" y han armonizado los requisitos.

"El 5% del presupuesto se usará para apoyar tecnologías disruptivas e innovación pionera", ha concluido. Bruselas, ha recordado, también ha propuesto destinar 6.700 millones para "apoyar la movilidad militar como parte del presupuesto para infraestructuras".