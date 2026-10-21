Bruselas exige el restablecimiento "urgente" de Starlink en Ucrania y ve "preocupantes" las restricciones

Archivo - Bandera de la UE con iluminación de la bandera de Ucrania en el edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha exigido este miércoles a SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, que restablezca "urgentemente" el servicio completo de Starlink en Ucrania, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya denunciado en los últimos días restricciones de velocidad en esta red de internet por satélite en distintos puntos del frente con Rusia.

"Las últimas informaciones según las cuales Starlink ha ralentizado sus servicios en Ucrania son profundamente preocupantes e incoherentes con la forma en que la compañía venía prestando estos servicios", ha afeado el portavoz comunitario de Defensa, Thomas Regnier, en una rueda de prensa desde Bruselas, en la que ha recordado que Kiev necesita esta conectividad para "mantener conectados a sus soldados y proteger a sus ciudadanos".

El portavoz comunitario ha solicitado a SpaceX que restablezca "urgentemente el servicio completo para Ucrania", al tiempo que ha constatado que la guerra ha demostrado "hasta qué punto la seguridad de Europa depende del espacio".

"Y ahí, de nuevo, Europa debe hacer más; es una necesidad urgente que tenemos nosotros mismos", ha admitido, añadiendo que la Comisión Europea ya trabaja desde hace tiempo en el desarrollo de IRIS2, la nueva constelación satelital de la Unión Europea con participación española y que tiene el objetivo de mejorar la conectividad y soberanía para toda Europa.

KALLAS: EUROPA NO PUEDE SUSTITUIR A STARLINK A CORTO PLAZO

Las palabras de la Comisión llegan días después de que la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, admitiera que "lamentablemente" Europa no puede reemplazar a corto plazo la capacidad que ofrece Starlink a Ucrania, después de que el país gobernado por Volodimir Zelenski haya denunciado limitaciones de velocidad de la red Starlink que están dificultando las labores de defensa ucranianas contra Rusia.

Así las cosas, Zelenski trasladó el lunes a una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos su "profunda alarma" por las restricciones de velocidad en los servicios de Starlink y Starshield, que, según denunció, perjudican los ataques de medio alcance y la capacidad de derribar drones, así como por la falta de alertas tempranas de Inteligencia por parte de Washington ante los bombardeos rusos.

Un día después, el mandatario ucraniano aseguró haber mantenido una conversación "sustancial" y "constructiva" con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que abordaron los interceptores de misiles balísticos, la alerta temprana ante ataques rusos y la situación de Starlink/Starshield, "que debe ser restablecida", sin que por el momento haya vuelto a la normalidad.