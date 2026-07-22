Burnham fija un precio máximo de dos libras al billete de autobús en todo Reino Unido

Archivo - El primer ministro, Andy Burnham, durante su tiempo como alcalde de Manchester. - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado este miércoles un precio máximo de dos libras (unos 2,34 euros) para el billete de autobús en todo Reino Unido, una medida con la que busca aliviar el auge del coste de vida en el país.

"Durante demasiado tiempo, la gente decía que el transporte más barato no era una opción. No lo acepto. Lo he hecho antes y ahora lo estoy haciendo de nuevo: un tope de dos libras en las tarifas de autobús para millones de personas en todo el país", ha asegurado el flamante 'premier' británico en un mensaje en redes sociales.

Esta medida llega tan solo un día después del anuncio de la rebaja desde el mes de octubre de los impuestos en la factura de la energía, una primera medida adoptada por su Ejecutivo con el propósito de mejorar la situación económica de las familias británicas.

Por su parte, el ministro de Finanzas, John Healy, ha explicado que este límite se situará en dos libras para el sistema de transporte de todo Reino Unido y se prolongará hasta finales de 2027. "Reduce las tarifas en un tercio para millones de personas", ha indicado. "Así es como empezamos a construir una nueva economía, crear nueva esperanza y hacer progresar a la clase trabajadora en todo el país", ha subrayado.

Burnham ha llegado a Downing Street con el impulso de cambiar el modelo político y económico de los últimos 40 años en Reino Unido, incidiendo en que el sistema ha dejado de lado a muchos ciudadanos y territorios. En su primer día en el puesto habló de corregir los "caminos equivocados" tomados en la década de los ochenta, en referencia a la era de Margaret Thatcher, cuando "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

Con la vista puesta en mejorar las finanzas de los ciudadanos de a pie, el exalcalde de Mánchester ha prometido un plan antes de finales de año con el que lanzará un nuevo modelo para Reino Unido de cara a la próxima década. Burnham asumió las riendas del Gobierno este lunes tras la dimisión de Keir Starmer, provocada por la crisis de liderazgo interno, prometiendo poner punto final a la crisis política abierta en el país tras el referéndum del Brexit hace una década.