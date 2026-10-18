Canadá confirma víctimas mortales por un gran incendio en la base militar de Alberta

Archivo - Bomberos de Vancouver, Canadá, trabajan en la extinción de focos de calor tras un incendio de tercer nivel el 23 abril de 2025 - Rich Lam / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Canadá han informado este sábado de que un gran incendio se ha desatado en la base militar de Wainwright, en la provincia occidental de Alberta, la cual ha dejado un número indeterminado de víctimas y heridos, aún por especificar.

El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, ha confirmado que hubo víctimas mortales y heridos, pero no ha proporcionado más detalles por el momento y ha asegurado que el incendio está "siendo monitorizado muy de cerca", sin especificar si está bajo control, en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena pública canadiense CBC.

"Las Fuerzas Armadas canadienses, el Departamento de Defensa Nacional y los socios del gobierno federal, incluidos los de seguridad pública, están trabajando con el gobierno de Alberta y los gobiernos municipales para movilizar todo el apoyo necesario", ha declarado McGuinty.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha alertado en sus redes sociales sobre el incendio y ha asegurado que "colabora estrechamente" con el gobierno de Alberta, y particularmente con su primera ministra, Danielle Smith, quien ha calificado el incendio como "significativo y trágico". Ambos han trasladado su apoyo al personal afectado.

Asimismo, el distrito municipal de Wainwright ha informado de que los servicios de emergencias están evaluando en este mismo momento "activamente la situación" y están trabajando para "proteger a las personas, los bienes y la infraestructura crítica de la zona".

Se espera que en las próximas horas las autoridades canadienses precisen más detalles sobre la cifra real de afectados por el incendio.