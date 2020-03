La capital de RDC será puesta en confinamiento "intermitente" durante tres semanas por el coronavirus

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldía de la capital de República Democrática del Congo (RDC), Kinshasa, ha anunciado este jueves que la ciudad estará en confinamiento "intermitente" durante las próximas tres semanas a causa de la pandemia de coronavirus.

El alcalde de la capital, Gentiny Ngobila, ha detallado que los residentes estarán confinados en sus viviendas entre el 28 y el 31 de marzo, tras lo que podrán salir el 1 y el 2 de abril para comprar alimentos y medicinas.

Así, ha señalado que tras ello habrá otros cuatro días de confinamiento total, seguidos de otros dos días para el aprovisionamiento, según ha informado la emisora congoleña Radio Okapi. Durante este periodo sólo podrán salir de casa los trabajadores necesarios para garantizar los servicios mínimos.

Ngobila ha indicado que hasta la fecha se han detectado 54 casos positivos de coronavirus en la ciudad, con cinco fallecidos. "Ante la gravedad de la situación, la implicación de todos en la lucha contra esta enfermedad es primordial", ha explicado.

"No cedan al pánico, la manipulación ni la desinformación y no escuchen nada más que los consejos de los expertos que pertenecen a nuestros servicios de sanidad", ha apuntado. "Quédense en casa y no salgan más que en caso de extrema necesidad", ha zanjado.

Las autoridades han confirmado durante la jornada la muerte de tres niños menores de diez años después de que su madre les diera un brebaje con plantas medicinales y limón con la creencia de que les protegería contra el coronavirus.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió la semana pasada a los países africanos que "despierten" ante la amenaza que supone el coronavirus y "se preparen para lo peor".

Por su parte, John Nkengasong, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de la Unión Africana (UA) señaló el lunes que el continente ha pasado de hacer frente a una "amenaza inminente" a un "desastre inminente" a causa de la pandemia.