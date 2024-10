La Casa Blanca tacha el ataque con misiles de Irán de "ineficaz" y asegura que no hay muertos en Israel

Misiles lanzados por Irán contra Israel - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

Destructores navales estadounidenses ayudaron al Ejércit israelí o a derribar misiles lanzados desde Irán

"Hay una diferencia" entre las acciones llevadas a cabo por Israel "para defender a sus civiles" y los lanzamientos de Teherán

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Estados Unidos ha asegurado este martes que el ataque con misiles de Irán contra Israel ha sido "derrotado" e "ineficaz" y ha dicho que no hay muertos en territorio israelí ni se han registrado daños a armamento militar estratégico.

"Esto ha sido, ante todo, gracias al resultado de la profesionalidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pero en gran parte debido al trabajo calificado del Ejército estadounidense y la meticulosidad de las FDI", ha señalado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en rueda de prensa.

Pese a que no ha habido, por el momento, víctimas en territorio israelí, ha indicado que hay informaciones sobre un palestino civil muerto como consecuencia de la caída de fragmentos de un misil en Jericó, en Cisjordania.

Sullivan ha detallado que Irán ha lanzado 200 misiles contra Israel. "Destructores navales estadounidenses se unieron a las unidades de defensa aérea israelíes para disparar interceptores a fin de derribar misiles entrantes", ha sentenciado.

"Consultaremos con los israelíes sobre los próximos pasos en términos de respuesta y cómo lidiar con lo que Irán acaba de hacer, y continuaremos supervisando nuevas amenazas y ataques de Irán y sus socios", ha agregando en rueda de prensa.

Asimismo, ha calificado de "escalada significativa" las recientes acciones de Teherán. "Hemos dejado claro que habrá consecuencias, consecuencias graves por este ataque, y trabajaremos con Israel para que así sea", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha defendido en rueda de prensa que hay "una diferencia" entre las acciones llevadas a cabo por Israel "para defender a sus civiles" y el ataque perpetrado por Teherán.

"Hemos visto a Israel ampliar la naturaleza de sus ataques contra Hezbolá, pero es un tipo de ataque muy diferente al que hemos visto hoy por parte de un actor estatal contra otro Estado", ha aseverado el portavoz estadounidense.

Miller también ha catalogado de "falso" que el Ministerio de Exteriores iraní haya avisado con antelación a Washington de los lanzamientos de misiles por canales diplomáticos. "No hemos recibido ningún tipo de advertencia por parte del Gobierno de Irán de que iban a lanzar dicho ataque", ha argüido.

"Teníamos indicios de que podría haber algún ataque de este tipo. No quiero hacer evaluaciones de por qué han tomado la decisión de no informarlo públicamente como lo hicieron la última vez. No cambia la naturaleza fundamental de los ataques: ha sido una acción inaceptable y descarada por parte del Estado de Irán", ha subrayado.

Preguntado por la posibilidad de que Teherán vuelva a atacar Israel, Miller ha valorado que esta primera oleada de lanzamientos ha terminado. "Sería increíblemente imprudente y seguiría aumentando la escalada si Irán lanzara más ataques", ha dicho.