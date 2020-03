Chipre prohíbe a partir de este domingo la entrada a extranjeros al país por el coronavirus

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, ha anunciado la prohibición a partir de este domingo de la entrada al país a las personas extranjeras por el avance del coronavirus en Europa.

Todas las personas que no sean chipriotas y que no vivan legalmente en Chipre o en la Unión Europea no podrán entrar en el país durante un periodo de 15 días, que comienza este domingo.

De esta limitación quedarían excluidos, según ha explicado el presidente, los diplomáticos y los ciudadanos europeos o de otros países que trabajan en Chipre, realizan tareas profesionales urgentes o estudian en universidades del país, según ha informado el diario 'philenews'.

Anastasiadis ha concretado que si las personas que pueden entrar al país viajan a Chipre desde la provincia china de Hubei, Italia, Irán o Corea del Sur tendrán que permanecer bajo supervisión médica durante 14 días. Además, ha afirmado que los ciudadanos que quieran abandonar Chipre antes de que pasen esos 14 días podrán hacerlo siempre y cuando no presenten síntomas de coronavirus.

El mandatario ha precisado también que se suspenderán las clases en los colegios públicos y privados hasta el próximo 10 de abril. Hasta el momento, hay 21 casos de coronavirus confirmados en el país.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhnanom Ghebreyesus, señaló que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus, ya que registra más casos y muertes que el resto del mundo juntos, excluyendo a China. Así, apuntó que en el continente europeo se notifican más casos cada día de los que se confirmaron en China durante el pico de la epidemia.

En todo el mundo, ya se han cuantificado más de 132.000 casos de Covid-19, procedentes de 123 países, y 5.000 personas han muerto, según las cifras aportadas por Tedros este viernes en la rueda de prensa de la OMS sobre la evolución del coronavirus.