Cinco muertos y 140.000 afectados por las inundaciones en el estado mexicano de Tabasco

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y 141.486 están afectadas por las inundaciones en el estado mexicano de Tabasco, según ha informado la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Velázquez ha explicado que hay 529 colonias con 34.312 viviendas afectadas, 33 cierres de carreteras, cuatro puentes afectados, ocho corrientes desbordadas y 1.404 personas evacuadas.

"Ahorita ya estamos saliendo de la emergencia, porque tenemos la identificada. Es decir, ya ahorita no vamos a tener sorpresas. Dice Conagua (Comisión Nacional del Agua) que tendremos por lo menos una semana sin lluvias. Esto nos permite tomar decisiones muy importantes, para ayudar la gente, que es lo que nos interesa", ha declarado Velázquez, según recoge el diario 'La Jornada'.

Velázquez ha informado de que hay 195 refugios habilitados "donde tenemos a 7.278 personas" tras las gestiones del sábado y durante la pasada noche por parte de los ministerios de Defensa y de Marina para evacuar "a mucha gente".

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha visitado este domingo la zona, concretamente el municipio de Centro, donde visitó por sorpresa la plaza de Armas y se hizo fotografías con vecinos.

López Obrador ha prometido que se seguirá atendiendo a los damnificados y ha pedido a sus paisanos que no se dejen llevar por rumores ni desinformación. "Tengan confianza. Yo nunca les voy a mentir. Acuérdense de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", ha afirmado.

"Tengan confianza. Se les va a atender a todos y no se dejen manipular porque como hay temporada electoral, hay mucha politiquería. Ahí están los que quieren los cargos (...). Ya andan ahí hasta repartiendo despensas, queriendo quedar bien con la gente. Ya eso ya es historia, eso ya no funciona, nosotros tenemos como gobierno la obligación de apoyar a todos los ciudadanos, a todos", ha remachado.