Un civil muerto en un ataque de un dron ucraniano cerca de la central de Zaporiyia

Archivo - Impacto de un proyectil en Energodar (Ucrania) - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un civil ha muerto y dos más han resultado heridos en un ataque de un dron ucraniano sobre la ciudad ucraniana de Energodar, cerca de la central nuclear de Zaporiyia, la más grane de Europa, según han informado las autoridades prorrusas que controlan la zona.

"Esta mañana las Fuerzas Armadas de Ucrania han perpetrado un ataque con un dron tipo cuadricóptero en la zona de la calle Kazatskaya. Un civil vecino de nuestra ciudad ha muerto como consecuencia de este bárbaro ataque", ha publicado el alcalde prorruso de Energodar, Maxim Pujov.

"Dos personas más han resultado heridas", ha añadido Pujov. Las víctimas han sido trasladadas a centros hospitalarios de la zona para recibir atención.

Energodar es la ciudad levantada en la época soviética para alojar a los trabajadores de la central nuclear de Zaporiyia. Se trata de la central nuclear más grande de Europa, con seis reactores, y está en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, que se ha quedado en hasta 12 ocasiones sin corriente desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.