Un colaborador de Navalni acusa a Putin de la agresión a martillazos que ha sufrido en Lituania

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Leonid Volkov, jefe campaña del fallecido opositor ruso Alexei Navalni para las elecciones presidenciales de 2018, ha culpado este miércoles al presidente de Rusia, Vladimir Putin, del ataque a martillazos que sufrió el martes frente a su vivienda en la capital de Lituania, Vilna en el que sufrió diversas heridas en una pierna, un brazo y la cara.

Volkov, quien fue hospitalizado durante unas horas antes de volver a su vivienda, ha afirmado en un breve vídeo en su cuenta en Telegram que "obviamente fue el típico saludo gansteril por parte de Putin". "Continuaremos nuestro trabajo. No nos rendiremos", ha agregado.

"Estoy en casa. Muchas gracias por vuestras palabras de apoyo. Es duro, pero lo superaré", ha manifestado. "Ha sido emotivo leer todo eso --en referencia a los mensajes de apoyo-- y darme cuenta de que sigo vivo", ha resaltado, antes de detallar que el agresor le golpeó 15 veces en una pierna y le rompió el brazo.

"Me duele al andar, pero dicen que no hay fractura", ha detallado Volkov, que ha añadido que las heridas sufridas "no son un asunto de vida o muerte". "No estoy preparado para hacer más comentarios que el obvio, que es que esto fue un típico saludo gansteril de Putin", ha destacado.

"Saludos también a ti, Vladimir Vladimirovich", ha bromeado, refiriéndose al presidente ruso por su nombre y su patronímico. "¿Qué más puedo decir? Participen en la campaña contra Putin. Necesitamos hacer algo, ¿verdad?", ha zanjado, en referencia a las elecciones presidenciales que arrancan este viernes en Rusia, en las que Putin aspira a un nuevo mandato.

Kira Yarmish, portavoz y colaboradora habitual de Navalni, afirmó tras el ataque contra Volkov que el agresor "rompió la ventanilla de su coche y le roció con gases lacrimógenos, tras lo que le golpeó con un martillo".

Por su parte, el ministro de Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, tildó de "impactante" la agresión contra Volkov. "Las autoridades pertinentes están trabajando. Los perpetradores tendrán que responder por su crimen", indicó en un mensaje en su cuenta en la red social X.

El suceso tuvo lugar cerca de un mes después de la muerte de Navalni en una prisión en el ártico ruso en la que cumplía sendas condenas por corrupción y extremismo. Los aliados del opositor han acusado directamente a Putin de su muerte, algo que han hecho también diversos países occidentales.