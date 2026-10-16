Condenada a ocho años de cárcel una mujer francesa que se unió a Estado Islámico con 23 familiares en 2014

Archivo - Combatientes de Estado Islámico en la ciudad de Raqqa, Siria - Raqqa Media Center / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de París ha condenado este viernes a ocho años de cárcel a Radia Selma Tahar Aouidate, una mujer francesa de 33 años que en 2014 partió a Siria para sumarse a las filas del grupo yihadista Estado Islámico y regresó a su país siete años más tarde.

El veredicto del Tribunal de lo Penal de París es un año inferior a lo que había solicitado la Fiscalía para esta "retornada" por un delito de "asociación ilícita con fines terroristas".

Madre de dos hijos, Aouidate ha pasado cinco años y medio entre rejas en Francia, procede de una familia radicalizada, habida cuenta de que 23 de sus miembros viajaron a Siria para vivir en el califato proclamado por Estado Islámico y, en el caso de los hombres, combatir en las filas del grupo.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Libération' y Radio France Internationale, fue su hermano Fodil quien jugó el papel central en la radicalización de esta familia originaria de Roubaix, una pequeña localidad en la frontera con Bélgica.

No obstante, durante el juicio la mujer ha reconocido su adhesión a "la yihad armada", haber viajado a Siria "por elección" y haber "consolidado" el proyecto del califato con su presencia, si bien ha defendido que abandonó la organización en enero de 2019, cuando hacerlo "era muy difícil" ante "el riesgo de muerte, las dificultades materiales" y el distanciamiento ideológico.