Condenado a 30 años de cárcel un guatemalteco por el caso de los 53 migrantes asfixiados en un remolque en Texas, EEUU

Archivo - Memorial espontáneo en San Antonio, Texas, en recuerdo de las 53 personas migrantes que murieron asfixiadas en el remolque de un camión - San Antonio Express-News / Zuma Press / Europa Pre

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Estados Unidos ha condenado este martes a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco --de 39 años y extraditado desde su país en 2025-- por su implicación en la muerte de 53 personas migrantes asfixiados en el remolque de un camión llegado a San Antonio, en el estado de Texas, desde México.

"Miranda Orozco conspiró con otros traficantes de personas para facilitar el traslado de múltiples migrantes desde Guatemala, a través de México, hasta llegar finalmente a Estados Unidos" y también "organizó y facilitó el tráfico de estas personas", sostienen los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que recogen que el reo "admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de los migrantes a lo largo de su trayecto por Guatemala, México y Estados Unidos".

Ya el 2 de julio, el hombre condenado se declaró culpable de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos con resultado de muerte, así como de complicidad en la misma actuación con resultados tanto de muerte como de lesiones corporales graves.

El vehículo en cuestión, que transportaba a 64 personas, había recorrido aproximadamente más de 250 kilómetros desde la fronteriza ciudad de Laredo, todo ello bajo una temperatura superior a los 32 grados y sin que funcionara el sistema de aire acondicionado en el remolque, según los hallazgos de las investigaciones.

Tras su llegada a San Antonio, los equipos de Emergencias declararon la muerte de 48 personas en el propio vehículo, mientras que otras cinco murieron más tarde en el hospital, lo que elevó la cifra total de fallecidos a 53. Entre las víctimas se encontraban seis menores de edad y al menos una mujer embarazada.

El Departamento de Justicia ha recordado la detención de Miranda Orozco por las autoridades guatemaltecas en agosto de 2024 y en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, ejecutada finalmente en marzo de 2025. Por ello, la cartera ha expresado "su agradecimiento" a las autoridades guatemaltecas por su "decisiva" labor y a la Fiscalía General de Guatemala y su Unidad contra el Tráfico de Personas "por hacer posible su extradición".

Además, al hilo de la sentencia, el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia Andrew Tysen Duva ha manifestado que "las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes dependen de personas como Miranda Orozco para facilitar sus conspiraciones delictivas y exponer a individuos al peligroso trayecto de ingresar ilegalmente a Estados Unidos". "Estos traficantes anteponen las ganancias a las vidas humanas; su desprecio por los riesgos y las condiciones peligrosas en las que operan deriva, con demasiada frecuencia, en consecuencias trágicas, como ocurrió en este caso", ha lamentado.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin Simmons, ha cargado contra el reo, subrayando que, "de las docenas de extranjeros fallecidos encontrados en el remolque del camión en junio de 2022, 21 eran de Guatemala, un país que Miranda Orozco consideraba su hogar y un lugar donde pensaba que podía esconderse de la Justicia". "Se equivocó". ha espetado, haciendo hincapié en que "Miranda Orozco fue personalmente responsable del tráfico de dos guatemaltecos que perecieron en aquella terrible tragedia".

A su vez, el director ejecutivo asociado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), John Condon, ha destacado que la sentencia, a su parecer, "aporta una medida de rendición de cuentas por una tragedia que se cobró 53 vidas y devastó a numerosas familias".

El caso por el que Miranda Orozco ha sido condenado involucra, como han apuntado las autoridades estadounidenses, a más personas. De hecho, el año pasado, Felipe Orduña Torres, descrito por la Fiscalía como el líder de las operaciones de tráfico ilegal en el interior de Estados Unidos, fue condenado a cadena perpetua por la Justicia estadounidense, mientras que su principal colaborador, Armando González Ortega, fue condenado a 83 años de prisión.

Además, los tribunales estadounidenses ya han fijado fechas para la imposición de penas a más personas condenadas por el mismo suceso, incluido el conductor del camión.

El evento es la tragedia más mortífera de entre todos los incidentes de personas intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos desde México, que se han cobrado miles de vidas en las últimas décadas, con particular incidencia en San Antonio, como los casos de los diez migrantes fallecidos en 2017 tras quedar atrapados en el interior de un camión aparcado en un Walmart o los 19 cadáveres de personas migrantes hallados en un camión a altas temperaturas.