CPDS alerta de que hay "miles de contagiados" de coronavirus en Guinea Ecuatorial y los hospitales están llenos

Convergencia para la Democracia Social (CPDS), el principal partido opositor ecuatoguineano, ha alertado este viernes de que en Guinea Ecuatorial hay "miles de contagiados" con coronavirus, al tiempo que ha asegurado que los hospitales "llenos a rebosar" y "no hay suficientes Unidades de Cuidados Intensivos".

"Hay miles de contagiados. La gente muere. Hay mucha gente que muere aquí todos los días", ha asegurado el secretario general de CPDS, Andrés Esono, en una entrevista telefónica con Europa Press, en la que ha recalcado que el estado de alarma impuesto por el Gobierno ha fracasado.

"El estado de alarma no ha funcionado porque la gente si no sale a la calle, se muere de hambre", ha explicado, para después señalar que en Guinea Ecuatorial "no solo mueren mayores" sino que "la mayoría de los muertos son personas de entre 35 y 40 a 60 años".

El secretario general de CPDS ha criticado que el régimen presidido por Teodoro Obiang haya dejado de publicar los datos sobre el número de contagios y el número de víctimas mortales por coronavirus y ha censurado que haya decidido expulsar a la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras criticar las "prácticas oscurantistas" del Gobierno en relación a la información sobre el impacto de la pandemia, Esono ha dicho que desconoce la cifra de casos que podría haber en el país pero ha apuntado que, "siguiendo la progresión exponencial" tras los últimos datos publicados por el Ejecutivo, actualmente habría "más de 2.000 casos positivos".

En este sentido, ha afirmado que el estado de alarma ha fracasado en Guinea Ecuatorial porque el Gobierno se ha dedicado a "copiar y pegar medidas que ve en la tele" de otros países sin tener en cuenta que "en una economía de subsistencia e informal" el confinamiento supone privar a los ciudadanos del "sustento diario que ganan". "Tienen que poner recursos para ayudar a las familias", ha añadido.

Sobre la gestión sanitaria de la pandemia, Esono ha dicho que, cuando se avisa a los servicios sanitarios por un caso sospechoso de coronavirus, los técnicos vienen "con días de retraso y muchas veces vienen cuando el enfermo ya ha fallecido".

El secretario general de CPDS ha dejado claro que "la situación general es muy precaria" en Guinea Ecuatorial porque "hay pocos hospitales" y ha acusado al Gobierno de estar utilizando la crisis sanitaria "para beneficiar a la gente del régimen", mencionando como ejemplo el aislamiento de casos sospechosos en un hotel que es propiedad de "un pariente" del presidente del país, Teodoro Obiang, y que cobra "un ojo de la cara".

En este contexto, Esono ha criticado al Gobierno por haber decidido poner en marcha a partir del 15 de junio la desescalada de las restricciones impuestas por el coronavirus y ha advertido de que esa decisión supone una "temeridad" porque la pandemia no está controlada.

"¿Cómo se va a hacer la desescalada ahora? ¿Cómo es que se van a abrir las escuelas el día 15 cuando sabemos que en Guinea Ecuatorial ahora hay familias enteras contagiadas que están en casa con niños? Será mínimo el porcentaje de los guineanos que han pasado las pruebas", ha argumentado.

El líder del principal partido opositor ecuatoguineano ha arremetido contra el Gobierno por no estar informando sobre los casos de coronavirus y ha subrayado que esta "falta de información" está provocando que muchos ecuatoguineanos "no creen en la existencia del coronavirus" y, por tanto, no toman precauciones para no contagiarse.

En relación al número de contagios y víctimas mortales, Esono ha recordado que el ministro de Sanidad alertó en su día de que si no se gestionaba bien la situación, entre junio y agosto podría haber "entre 40.000 y 60.000 contagiados" y ha recalcado que la pandemia "se está gestionando mal". "No estaríamos muy lejos de la realidad de 5.000 casos. No sabemos cuántos muertos hay", ha señalado. "Todos los días un guineano conoce a alguien que haya muerto de coronavirus", ha añadido.

Preguntado sobre la pretensión del Gobierno de expulsar a la representante de la OMS en Guinea Ecuatorial, ha afirmado que el Ejecutivo "no se ha pronunciado oficialmente" pero cree que busca su expulsión porque el organismo no ha querido ser "cómplice" de su "gestión opaca" y siguió dando datos de contagios cuando Malabo ya no los publicaba.

'TEODORÍN' ES "EN LA PRÁCTICA QUIEN GOBIERNA"

En cuanto a la situación política y al creciente protagonismo político de Teodoro Nguema Obiang, hijo del actual mandatario y vicepresidente del país, el líder de CPDS ha dicho que "en la práctica" ahora es 'Teodorín' quien gobierna el país y que, desde que comenzó la pandemia de coronavirus, el presidente ecuatoguineano "ha desaparecido completamente".

En este sentido, ha recordado que este 5 de junio Teodoro Obiang cumple 78 años y que los ecuatoguineanos solo han escuchado un mensaje "firmado" por el presidente, en el que, por otra parte, confirma que hay 20 muertos por la pandemia. "Echamos en falta la imagen del presidente", ha apostillado.

Por último, Esono ha asegurado que el régimen que preside Teodoro Obiang sigue basando su dominio en "tres patas", la de "la represión", la de la "desinformación" y la de la "pobreza", haciendo depender a los ciudadanos de la ayuda del partido gubernamental PDGE para poder así controlarlos.