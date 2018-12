¿Cuántos refugiados están asilados en EEUU? ¿Cuál es el estado actual de las leyes de asilo en EEUU?

Actualizado 19/12/2018 21:21:59 CET

MADRID, 19 Dic. (EDIZIONES) -

Unas 6.000 personas han llegado en las últimas semanas a la frontera entre México y Estados Unidos (EEUU), según cifras oficiales. Tras recorrer los más de 4.000 kilómetros que separan la ciudad hondureña de San Pedro de Sula --punto de partida para muchos de los integrantes de la caravana-- de Tijuana (México), los migrantes mantienen la esperanza de pedir asilo en territorio estadounidense.

¿A qué escenarios se enfrentan los integrantes de la caravana? ¿Pueden ser admitidos en EEUU? ¿Serán deportados?

Para recibir asilo en territorio estadounidense, los migrantes primero tienen que llegar a EEUU (o, al menos, a alguno de los puestos fronterizos) y pedir la Solicitud de Asilo y para la Exención de Expulsión.

En ella, deben detallar la violencia y la perscución a la que se ven sometidos en sus países (a ser posible, con todas las pruebas posibles). Tras eso, los candidatos tienen que superar distintas entrevistas, chequeos de seguridad, de antecedentes penales y médicos.

La duración del procedimiento --de uno a dos años-- (así como la saturación y las precarias condiciones de las organizaciones que tratan con refugiados en México y la tensión con los propios habitantes de las ciudades fronterizas) ha forzado a varios de los integrantes de la caravana o bien a regresar a sus países de origen o bien a tratar de entrar a EEUU de forma ilegal.

Los saltos a la valla han acabado en enfrentamientos con las fuerzas desplegadas. Durante el final del mes de noviembre los militares llevaron a cabo arrestos y llegaron a usar gas lacrimógeno para dispersar a los migrantes. Según la Secretaría de Gobernación de México, unas 1.000 personas habrían conseguido entrar sin ser detenidas.

EEUU ha extendido el despliegue militar de más de 5.000 militares en la frontera hasta mediados de enero. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que hay "muchos criminales" en la caravana y ha instado a las autoridades mexicanas a deportar a los migrantes, amenazando con cerrar "la frontera de manera permanente si es necesario".

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore!