Decapitado en Uganda un disidente ruandés que fue oficial del Ejército de Ruanda

Archivo - Bandera de Uganda durante una protesta en Londres, Reino Unido, en enero de 2026 (archivo) - Krisztian Elek / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Uganda han confirmado este lunes que el disidente ruandés Robert Kabera, quien fue oficial del Ejército de Ruanda antes de huir del país en 2020, fue decapitado durante el fin de semana en el distrito de Mpigi, a orillas del lago Victoria, sin que por ahora se sepa quién estuvo detrás de su asesinato.

El portavoz de la Policía ugandesa, Kituuma Rusoke, ha señalado en rueda de prensa que el cuerpo de Kabera fue localizado el sábado por residentes en la zona, que procedieron a notificar a las autoridades. Asimismo, ha apuntado que "la cabeza no ha sido recuperada" y ha recalcado que el suceso está ya siendo investigado.

"El cuerpo fue trasladado a un hospital, donde fue identificado como Robert Kabera por sus familiares", ha manifestado durante la comparecencia, publicada por la Policía a través de redes sociales, sin que por ahora hayan trascendido más detalles ni se hayan producido detenciones en torno al suceso.

Kabera, de 50 años, llegó a ser sargento mayor y un conocido integrante de la banda de las Fuerzas de Defensa de Ruanda --conocida como Army Jazz Band--, además de mantener un canal en YouTube donde se mostró muy crítico con las autoridades ruandesas encabezadas por el presidente, Paul Kagame.

El hombre, conocido como 'Sargento Robert', escapó del país en 2020, tras lo que el Ejército confirmó una investigación contra él por acusaciones sobre la violación de un familiar, si bien Kabera tildó los cargos de invención y aseguró que ya se encontraba en Uganda en el momento en el que supuestamente tuvieron lugar los hechos.

Las autoridades de Uganda le detuvieron posteriormente en mayo de 2022 por posesión ilegal de armas, si bien fue posteriormente liberado bajo fianza. Por su parte, Ruanda no se ha pronunciado por ahora sobre el asesinato de Kabera.