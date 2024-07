Delegaciones del Ejército de Sudán y las paramilitares RSF llegan a Suiza para unos contactos mediados por la ONU

Archivo - Una calle en la ciudad de Al Fasher en el marco de los combates entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Stringer/Imageslive Via Zuma Pre / Dpa - Archivo

La Policía de Jartum pide a los extranjeros que abandonen la capital y zonas aledañas en un plazo de dos semanas



Las delegaciones del Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han llegado a la ciudad suiza de Ginebra para un proceso de contactos mediados por Naciones Unidas, según ha confirmado el organismo internacional, en medio de los esfuerzos para intentar lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha indicado durante su rueda de prensa diaria que ambas delegaciones "respondieron positivamente" a la invitación del enviado personal del secretario general para Sudán, Ramtane Lamamra, y ha destacado que "ya han llegado a Ginebra".

Así, ha detallado que estaba previsto que los contactos arrancaran durante la jornada del jueves, si bien ha apuntado que "desafortunadamente, una de las delegaciones no se presentó a la sesión planeada". "El enviado personal y su equipo se reunieron posteriormente con la otra delegación, tal y como estaba planeado", ha dicho, sin más detalles al respecto.

"El enviado personal ha invitado a las delegaciones a continuar las discusiones" durante la jornada de este viernes, ha recalcado, al tiempo que ha pedido que "estén a la altura" y "participen en unas discusiones constructivas" en beneficio del pueblo sudanés. "No daré más detalles", ha reseñado Dujarric, quien ha argumentado que esta postura se debe a un intento de "no poner demasiada presión" al proceso.

"Creo que el objetivo es no generar expectativas y no poner demasiada presión a esto. Como saben, tanto nosotros como otros hemos estado intentando hacer que el proceso avance. Debemos dar algo de espacio y por eso no estamos dando un altavoz a todo esto", ha zanjado el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

Ambas partes han estado imbuidas en un proceso de conversaciones en la ciudad saudí de Yedá para intentar acordar la entrega de ayuda humanitaria en las zonas afectadas por el conflicto, si bien los acuerdos alcanzados no han sido respetados por las partes, en medio de una grave crisis en el país, que se ha convertido además en la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial.

Durante las últimas horas, la Policía de la capital, Jartum, ha reclamado además a todos los extranjeros que abandonen la ciudad y las zonas aledañas por motivos de seguridad, para lo cual ha dado un plazo de 15 días, tal y como ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

El comunicado ha sido publicado en medio de los combates entre el Ejército y las RSF en la localidad de Omdurmán, adyacente a Jartum, y ante el aumento de las tensiones hacia los extranjeros por las denuncias sobre la presencia de mercenarios extranjeros en el seno del grupo paramilitar, encabezado por Mohamed Hamdan Dalago, alias 'Hemedti'.

La guerra estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como una organización terrorista-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento definitivo de la transición abierta en 2019 tras el derrocamiento del régimen de Omar Hasán al Bashir.